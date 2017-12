Το «Lines», η νέα ταινία του Βασίλη Μαζωμένου, ο οποίος εμπνεύστηκε το θέμα του από τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα της κρίσης, θα προβάλλεται από τις 13 Δεκεμβρίου στον Τεχνοχώρο «Φάμπρικα» (Μεγ. Αλεξάνδρου 125, Αθήνα), για τέσσερις συνεχόμενες Τετάρτες (13, 20, 27/12 και 3/1).

Το φιλμ, μια συμπαραγωγή της Horme Pictures, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και της ΕΡΤ, πραγματοποίησε την πανελλαδική του πρεμιέρα στο 30ό Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου και συνέχισε την πορεία του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και στις αίθουσες (Αθήνα και Θεσσαλονίκη).

Το πιο φιλόδοξο πρότζεκτ του Bασίλη Μαζωμένου αποτελεί μια κραυγή για την Ελλάδα που πεθαίνει, παίρνοντας αφορμή από τις αυτοκτονίες που έχουν σημειωθεί στη χώρα μας στην περίοδο της κρίσης. Επτά συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων σε απόγνωση που φλερτάρουν με την ιδέα της αυτοκτονίας και ο τηλεφωνητής ενός κέντρου ψυχολογικής υποστήριξης που λέγεται «Γραμμή ζωής», συνθέτουν ένα σύγχρονο δράμα με σουρεαλιστικά στοιχεία, εμπνευσμένο εν μέρει από πραγματικές ιστορίες.

Με μια πλειάδα γνωστών ηθοποιών -από τον βραβευμένο στη Βενετία με το βραβείο ανδρικής ερμηνείας Θεμιστοκλή Πάνου, μέχρι την Άννα Καλαϊτζίδου του «Κυνόδοντα» και από τον Θόδωρο Κατσαφάδο μέχρι τον Τάσο Νούσια- η ταινία έχει προσελκύσει το διεθνές ενδιαφέρον με δημοσιεύματα να μιλούν για μια πτυχή της «σύγχρονης ελληνικής τραγωδίας».

Ελλάδα, σήμερα. Μια κοινωνία σε κατάρρευση. Επτά διαφορετικοί άνθρωποι που φτάνουν στα όριά τους, καταρρέουν μαζί της. Αν και υπάρχουν ανάμεσά τους εμφανείς συγγενικές, φιλικές, αλλά και τυχαίες συνδέσεις, πιο πολύ όλους τους ενώνει η ίδια πράξη· ένα τηλεφώνημα σε ένα κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης, στη «Γραμμή ζωής». Εκεί ψάχνουν το όριο της ζωής και του θανάτου, το όριο της επικοινωνίας, το όριο της ελπίδας...

Σημείωμα σκηνοθέτη

Η ταινία προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα απέναντι στη συνεχιζόμενη τραγωδία που βιώνει η Ελλάδα. Τα θύματα της οικονομικής κρίσης γίνονται τα θύματα της επόμενης ημέρας. Μέσα από τα ψυχικά τους ερείπια, προβάλλουν τα ερείπια μιας ολόκληρης χώρας που προσπαθεί να κραυγάσει το πρόβλημά της, μέσα από λυγμούς που ακούγονται στις τηλεφωνικές γραμμές.

Η ταινία είναι όλη γυρισμένη νύχτα, εκτός της τελικής σκηνής, γιατί εκτιμώ ότι η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι. Η επιλογή να γυριστεί το έργο μέσα από μεγάλης διάρκειας μονοπλάνα, έχει να κάνει με τη διάθεση να κλειστεί ο θεατής μέσα στην κατάσταση της κάθε ιστορίας και να τη βιώσει σε πραγματικό χρόνο.

Το φινάλε αποτελεί μια προειδοποίηση. Αν δεν γίνει κάτι γρήγορα, η φρίκη παραμονεύει. Και, όταν το …κτήνος βγει στους δρόμους, μόνο μια ομορφιά μπορεί να το σταματήσει.

Σημείωση: Η ταινία είναι ακατάλληλη για ανηλίκους λόγω ερωτικού περιεχομένου και σκηνών ανδρικού γυμνού.

«Η ταράτσα»

Ένα ζευγάρι, χωρίς χρήματα, με κομμένο το ρεύμα, καταλήγει στην ταράτσα της πολυκατοικίας του. Δεν περιμένουν πια τίποτε -έχουν μόνο ο ένας τον άλλο…

Ηθοποιοί: Θανάσης Χαλκιάς, Θέκλα Γαΐτη, Andre Maia.

«Η εταιρεία»

Μια γιάπισσα, στέλεχος πολυεθνικής, βιώνει τον μεγαλύτερο εφιάλτη της. Να γίνει θύμα του συστήματος που υπηρετεί.

Ηθοποιοί: Άννα Καλαϊτζίδου, Κώστας Νταλιάνης, Andrian Frieling, Εύα Αλεξανδρή, Αλέξανδρος Αλπίδης.

Ένας επιχειρηματίας που εμπορεύεται αντίγραφα αρχαιοελληνικών γλυπτών οδηγείται σε αδιέξοδο. Άδοξοι απόγονοι ενδόξων προγόνων…

Ηθοποιοί: Κώστας Μπερικόπουλος, Ηλιάνα Παναγιωτούνη, Νίκος Παντελίδης.

«Δρόμοι»

Ένας άντρας των ΜΑΤ βιώνει μια προσωπική κρίση εν ώρα καθήκοντος. Όλοι έχουν τα όριά τους…

Ηθοποιοί: Βασίλης Γεωργοσόπουλος, Κώστας Ξυκομηνός, Θόδωρος Κατσαφάδος, Γιώργος Καλημέρης.

Παππούς και εγγονός πασχίζουν να επιβιώσουν στον δρόμο, μαζεύοντας σιδερικά. Η ανακύκλωση της απελπισίας…

Ηθοποιοί: Θόδωρος Κατσαφάδος, Γιώργος Καλημέρης, Ρέα Μαζωμένου, Μαρία Κολοκυθά, Νίκος Μοναστηριώτης.

«Το χωράφι»

Ένας αγρότης αρνείται να παραδώσει τη γη του και να ενδώσει στις κοινοτικές οδηγίες της ΕΕ. «Πάνω από το πτώμα μου…»

Ηθοποιοί: Τάσος Νούσιας, Andrian Frieling, Εβίτα Παπασπύρου, Θέκλα Γαΐτη, Γιάννης Γιαραμαζίδης, Μαντώ Κεραμιδά.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός στο ύστατο διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό. Τι μπορεί να πει κανείς όταν όλα έχουν τελειώσει…

Ηθοποιοί: Θέμης Πάνου, Νίκος Παντελίδης, Κώστας Νταλιάνης, Δημήτρης Καλημέρης, Γιώργος Τριανταφυλλίδης.

Στο ρόλο του τηλεφωνητή της «Γραμμής ζωής», ο Λεωνίδας Κακούρης.

Συντελεστές

Σκηνοθέτης - παραγωγός - συγγραφέας: Βασίλης Μαζωμένος, εκτελεστές παραγωγοί: Λάμπρος Γεωργόπουλος, Νάνσυ Κοκολάκη, διευθυντής φωτογραφίας: Γιώργος Παπανδρικόπουλος, καλλιτεχνικός διευθυντής: Μιχάλης Σαμιώτης, ενδυματολόγος: Νατάσσα Σαρρή, μοντέρ: Θάνος Κουτσανδρέας, επιβλέπων μοντέρ: Γιάννης Κωσταβάρας, συνθέτες: Dna (Αλέξανδρος Χριστάρας, Μιχάλης Νιβολιανίτης), πρόσθετη μουσική: Η. Purcell (Music for a while), διασκευή: Τηλέμαχος Μούσσας, Λάμπρος Φιλίππου, σύμβουλος σεναρίου: Δημήτρης Αθανίτης, σχεδιαστής ήχου: Dna lab Γιάννης Σκανδάμης, ηχολήπτης: Αντώνης Σαμαράς, Α΄ Βοηθός σκηνοθέτη: Δημήτρης Γιαμλόγλου, χειριστής steadicam: Γιώργος Πετράκης, διευθυντής παραγωγής: Γιώργος Πέργαντος, μακιγιάζ: Αλεξάνδρα Μυτά, πρόσθετο μακιγιάζ: Κυριακή Μελίδου, κομμωτής: Χρόνης Τζήμος, χορογράφος: Λίλα Ζαφειροπούλου, digital composition: Αντώνης Νικολάου, animator: Ανδρέας Χέλμης, on line - dcp mastering: Σάκης Μπουζιάνης, color grading: Μάνος Χαμηλάκης, ειδικά εφέ: Μιχάλης Σαμιώτης.

«Φάμπρικα», Μεγ. Αλεξάνδρου 125, Αθήνα, τηλ. 210 3411651Η προβολή ξεκινά στις 9 μ.μ., με εισιτήριο 5 ευρώ.

gkoul@naftemporiki.gr