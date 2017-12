«Call Me By Your Name» ψήφισαν οι κριτικοί του Λος Άντζελες

Το «Call Me By Your Name» απέσπασε φέτος το βραβείο Καλύτερης Ταινίας από την επιτροπή κριτικών του Λος Άντζελες. Συνολικά, η ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο κέρδισε τρία βραβεία.

Το «Call Me By Your Name», του 46χρονου Ιταλού σκηνοθέτη των «Είμαι ο Έρωτας» και «A Bigger Splash», μας μεταφέρει στην ιταλική εξοχή των αρχών της δεκαετίας του '80, όπου ο 17χρονος γιος ενός ζευγαριού ακαδημαϊκών γοητεύεται από τον 23χρονο Αμερικανό φοιτητή που επισκέπτεται τον πατέρα του για να τον βοηθήσει στην έρευνά του.

Όπως ανακοίνωσε η επιτροπή, μέσω Twitter, ο πρωτοεμφανιζόμενος ηθοποιός Τίμοθι Σαλαμέ που πρωταγωνιστεί, κέρδισε το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου, ενώ ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο μοιράστηκε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας με τον Μπενίσιο Ντελ Τόρο για την ταινία του «The Shape of Water».

Η ταινία του Πορτορικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη για την εποχή του Ψυχρού Πολέμου κέρδισε, επίσης, τρία βραβεία, συμπεριλαμβανομένου αυτού για τον Α΄ Γυναικείο Ρόλο, για την Σάλι Χόκινς.