Παθιασμένη ανεξαρτησία, φρικτές μνήμες και αισιόδοξη θλίψη

Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

gkoul@naftemporiki.gr



Μια γυναίκα διεκδικεί με πάθος την ανεξαρτησία της, μία ομάδα στρατιωτών παλεύει να προσαρμοστεί στην απλή καθημερινότητα, δύο θλιμμένοι άνθρωποι προσπαθούν να κλείσουν τις πληγές τους, μεγάλα καλλιτεχνικά μανιφέστα φωτίζονται, δυο γνωστοί μπαμπάδες επιστρέφουν δριμύτεροι, ένας αγαπημένος αρκούδος επανέρχεται με νέες περιπέτειες, ένα παιδί προσγειώνεται βίαια στον κόσμο των ενηλίκων και περιθωριακά πρόσωπα διασταυρώνονται στη μελλοντική Ελλάδα της κρίσης, στα κινηματογραφικά πλάνα αυτής της εβδομάδας.

«Λαίδη Μάκβεθ»

Στην πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, ο θεατρικός σκηνοθέτης Ουίλιαμ Όλντροϊντ διασκευάζει το μυθιστόρημα του Νικολάι Λέσκοφ, «Η λαίδη Μάκβεθ του Μτσένσκ», δημιουργώντας ένα βραβευμένο σκοτεινό δράμα που αναδεικνύει τη βικτωριανή υποκρισία πίσω από την ευγένεια, μέσα από το τραγικό πορτρέτο μια όμορφης, αποφασιστικής και ανελέητης νεαρής, η οποία διεκδικεί την ανεξαρτησία της σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από άνδρες. Οι Φλόρενς Που, Κόσμο Τζάρβις, Πολ Χίλτον, Ναόμι Άκι και Κρίστοφερ Φέρμπανκ μάς μεταφέρουν στην αγγλική εξοχή του 1865, όπου μια κοπέλα είναι παγιδευμένη σε έναν γάμο χωρίς αγάπη, με έναν σκληρό και πολύ μεγαλύτερό της άνδρα. Όταν ξεκινά μια παθιασμένη σχέση με έναν εργάτη του συζύγου της, δεν σταματά μπροστά σε τίποτα, προκειμένου να κατακτήσει όσα επιθυμεί.

«Thank you for your service»

Ο - υποψήφιος για Όσκαρ - σεναριογράφος του «Ελεύθερου σκοπευτή», Τζέισον Χολ, σκηνοθετεί ένα βιογραφικό δράμα, που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του - βραβευμένου με Πούλιτζερ - δημοσιογράφου Ντέιβιντ Φίνκελ. Με τους Χέιλι Μπένετ, Μάιλς Τέλερ, Έιμι Σούμερ, Κέιτ Λιν Σέιλ, Σκοτ Χέιζ, Κίσα Καστλ Χιούζ και Τζο Κόουλ, η ταινία ακολουθεί τα μέλη μιας ομάδας Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι επιστρέφουν από το Ιράκ και πασχίζουν να ενσωματωθούν και πάλι στην καθημερινή τους ζωή και στις οικογένειές τους, ενώ βιώνουν τις μνήμες ενός φρικτού πολέμου.

Εξηγώντας τι διαφοροποιεί την ταινία του από άλλες με παρόμοιο θέμα, ο σκηνοθέτης επισημαίνει: «Οι στρατιώτες γυρίζουν στην πατρίδα και βλέπουν το Χόλυγουντ να μετατρέπει τις εμπειρίες τους σε εισιτήρια και ποπ κορν. Πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο σεβασμού, σε εκτίμηση αυτών που έκαναν και θυσίασαν. Εμείς δεν το αντιμετωπίσαμε ως διασκέδαση, το αντιμετωπίσαμε σαν να είχαμε στα χέρια μας τη ζωή ενός ανθρώπου».

«Όλα απ’ την αρχή»

Μια προσπάθεια εξερεύνησης της θλίψης, της μοναξιάς και της απόγνωσης, μέσα από τα μάτια δυο ανδρών που έχασαν τη σημαντικότερη γυναίκα της ζωής τους, κάνει ο Κερτ Βέλκερ στην κομεντί με τους Τζ. Κ. Σίμονς, Τζος Γουίγκινς, Ζουλί Ντελπί και Οντέγια Ρας. Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ένας άνδρας και ο 17χρονος γιος του μετακομίζουν σε μια μεγαλούπολη, για να κάνουν μια νέα αρχή. Καθώς προσπαθούν να κλείσουν τις πληγές τους, θα γνωρίσουν δυο ξεχωριστές γυναίκες, που θα τους βοηθήσουν να αγκαλιάσουν και πάλι τη ζωή.

«Μανιφέστο»

Αναζητώντας τον ρόλο του καλλιτέχνη στη σύγχρονη κοινωνία, ο Γιούλιαν Ρόζεφελντ δημιουργεί ένα δράμα, που αποτελεί φόρο τιμής στις πιο ενθουσιώδεις καλλιτεχνικές δηλώσεις του 20ού αιώνα. Η Κέιτ Μπλάνσετ, σε 13 διαφορετικούς ρόλους, ερμηνεύει τα μεγάλα καλλιτεχνικά μανιφέστα (Φουτουρισμός, Ντανταϊσμός, Fluxus, Καταστασιασμός, Δόγμα 95) και άλλες αρχιτεκτονικές και καλλιτεχνικές διακηρύξεις, συνθέτοντας ένα μανιφέστο των μανιφέστων.

«Ξαναγύρισε ο μπαμπάς»

Η κωμωδία του 2015, «Γύρισε ο μπαμπάς», που κατέκτησε το κοινό με τον πόλεμο ενός σκληρού πατριού κι ενός μαλθακού πατέρα, επιστρέφει με τη συνέχειά της, σε σκηνοθεσία των Σον Άντερς και Τζον Μόρις. Με τους Γουίλ Φερέλ, Μαρκ Γουόλμπεργκ, Μελ Γκίμπσον, Λίντα Καρντελίνι, Τζον Λίθγκοου, Τζον Τσένα και Αλεσάντρα Αμπρόσιο, μόλις οι δύο πατεράδες έχουν βρει τις ισορροπίες τους και μοιράζουν τους ρόλους τους, ώστε οι δύο οικογένειες να συνυπάρχουν αρμονικά, καταφθάνουν, για τις διακοπές των Χριστουγέννων, οι παππούδες, οι οποίοι δεν είναι καθόλου εύκολοι και διακριτικοί άνθρωποι.

«Πάντινγκτον 2»

Στην περιπέτεια κινουμένων σχεδίων του Πολ Κινγκ, ο αγαπημένος αρκούδος Πάντινγκτον ζει πλέον ευτυχισμένος με την καινούρια του οικογένεια και ψάχνει το τέλειο δώρο για τη θεία του, η οποία κλείνει τα 100 της χρόνια. Τα καταφέρνει, όταν βρίσκει ένα μοναδικό βιβλίο σε μια αντικερί. Όμως, το βιβλίο εξαφανίζεται, κι εκείνος ξεκινά ένα περιπετειώδες ταξίδι, για να λύσει το μυστήριο. Παίζουν οι Μπρένταν Γκλίσον, Τζιμ Μπρόαντμπεντ, Χιου Γκραντ, Σάλι Χόκινς, Τζούλι Γουότερς, Χιου Μπονεβίλ και Μπεν Γουίσοου (φωνή).

«Ο γιος της Σοφίας»

Έχοντας αποσπάσει το βραβείο καλύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ της Τραϊμπέκα, το δράμα της Ελίνας Ψύκου, που ισορροπεί ανάμεσα στον ρεαλισμό και το όνειρο, είναι ένα σκοτεινό παραμύθι ενηλικίωσης στην Αθήνα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Με τους Βίκτορ Καμούτ, Βάλερι Τσεπλάνοβα, Θανάση Παπαγεωργίου, Αρτέμη Χάβαλιτς, Αρετή Σεϊνταρίδου, Υβόννη Μαλτέζου, Μαρία Φιλίνη, Μαρίνο Βεσλεμέ και Χρήστο Στέργιογλου, ένα 11χρονο αγόρι καταφθάνει από τη Ρωσία στην Ελλάδα, για να ζήσει με τη μητέρα του, μετά από πολύ καιρό αποχωρισμού. Όμως, χωρίς να το ξέρει, το περιμένει ένας νέος πατέρας. Όσο η Ελλάδα ζει το ολυμπιακό της όνειρο, το παιδί προσγειώνεται βίαια στον κόσμο των ενηλίκων, με όχημα τη σκοτεινή πλευρά των αγαπημένων του παραμυθιών.

«USSAK... Χρόνια μετά»

Μια περιπλανώμενη περφόρμερ, μια αινιγματική γυναίκα, ένας πρώην καλλιτέχνης drag και ένας απογοητευμένος και πολιτικά συνειδητοποιημένος ακτιβιστής, των οποίων οι δρόμοι διασταυρώνονται, είναι οι ήρωες του δράματος του Κυριάκου Κατζουράκη, που εξελίσσεται στο άμεσο μέλλον της Ελλάδας της οικονομικής κρίσης. Παίζουν οι Κάτια Γέρου, Γιάννης Τσορτέκης, Θεοδώρα Τζήμου και Νίκος Νίκας.