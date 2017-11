Δεκατετράχρονη ξεχώρισε στα κινεζικά Όσκαρ για την ερμηνεία της σε θρίλερ

Το θρίλερ του Ταϊβανέζου σκηνοθέτη Γιανγκ Για-τσε, «The Bold, the Corrupt, and the Beautiful», ήταν ο μεγάλος νικητής στην τελετή απονομής των βραβείων Golden Horse, των κινεζικών Όσκαρ όπως τα αποκαλούν, κερδίζοντας το βραβείο καλύτερης ταινίας και δύο βραβεία ερμηνείας.





«The Bold, the Corrupt, and the Beautiful»

«Θέλω να ευχαριστήσω τις κόρες μου (στην ταινία), τη Βίκι Τσεν και την Γου Κι-σι. Δεν θα ερμήνευα καλύτερα τον ρόλο αυτό χωρίς εσάς» δήλωσε η Γουάι αφού παρέλαβε το βραβείο της από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Ανγκ Λι και τη σταρ του Χόλυγουντ Τζέσικα Τσάστειν.





«Angels Wear White»

, που κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στα Golden Horse. Επιπλέον, ο Κινέζος Του Μεν έλαβε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για τον ρόλο του σε ένα άλλο οικογενειακό δράμα, το «Old Beast». Σχεδόν 50 ταινίες διαγωνίστηκαν στην 54η τελετή απονομής των Golden Horse Film Awards που διεξήχθη στην Ταϊπέι.

