Έρευνες στο YouTube για αποτελέσματα παιδοφιλικού χαρακτήρα στο autofill των αναζητήσεων

Σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του autofill στις αναζητήσεις προέβη το YouTube, μετά από αναφορές ότι κάποιοι συνδυασμοί οδηγούσαν σε φράσεις παιδοφιλικού χαρακτήρα.

Όπως αναφέρει το BBC, μέσα στο Σαββατοκύριακο πολλοί χρήστες ανέφεραν πως η πληκτρολόγηση του “how to have” («πώς να...») συμπληρωνόταν με διάφορες παραλλαγές του “s*x with your kids” («...σ*ξ με τα παιδιά σας»). Επίσης, άλλες αναζητήσεις παρουσίαζαν ως αποτέλεσμα απαντήσεις οι οποίες επίσης χρησιμοποιούσαν το “s*x”. Μια θεωρία για το φαινόμενο είναι πως επρόκειτο για μια προσπάθεια «τρολαρίσματος» στα αποτελέσματα του YouTube.

«Νωρίτερα σήμερα οι ομάδες μας ενημερώθηκαν για αυτό το ιδιαίτερα ανησυχητικό αποτέλεσμα του autocomplete και ενεργήσαμε για τη γρήγορη απομάκρυνσή του μόλις το μάθαμε» είπε εκπρόσωπος του YouTube. «Διερευνούμε το θέμα για να διαπιστώσουμε ήταν πίσω από την εμφάνιση αυτού του autocompletion».

Μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί κάποια εξήγηση σχετικά με το πώς εμφανιζόταν τόσο ευρέως ως πρόταση συμπλήρωσης η φράση “how to have s*x with your kids”. Πάντως, ο Τσάρλι Γουάρζελ του Buzzfeed σημείωσε πως η χρήση του αστερίσκου αντί του “e” υποδεικνύει ότι πρόκειται για κάτι που έγινε εσκεμμένα, με στόχο την παραπλάνηση του αλγορίθμου. Παρόλα αυτά, κανένα από τα βίντεο στα οποία οδηγούσε η αναζήτηση αυτή δεν προέβαλε κακοποίηση παιδιών.

Τον τελευταίο καιρό το YouTube δέχεται έντονες επικρίσεις για το θέμα της δράσης εναντίον «σεξουαλικών αρπακτικών» που στοχοποιούν χρήστες μικρότερων ηλικιών, καθώς αρκετοί υποστηρίζουν πως δεν κάνει αρκετά για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Μεγάλες εταιρείες, περιλαμβανομένων των Mars, Lidl και Adidas απέσυραν διαφημίσεις, καθώς έρευνες από το BBC και τους The Times υπέδειξαν την ύπαρξη χιλιάδων λογαριασμών που χρησιμοποιούνταν για να αφήνουν απρεπή σχόλια σε βίντεο που απευθύνονταν σε παιδιά.