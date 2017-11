Η νόσος Peyronie συσχετίζεται με τον καρκίνο στομάχου, δέρματος και όρχεων

Σύμφωνα με μεγάλης έκτασης μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε στο Αμερικανικό Συνέδριο για την Αναπαραγωγική Ιατρική, διαπιστώθηκε μια ανησυχητική συσχέτιση ανάμεσα στη νόσο Peyronie και στην εμφάνιση καρκίνου του στομάχου, του δέρματος και των όρχεων.

Η μελέτη συμπεριέλαβε 1,5 εκατομμύριο άνδρες και όπως ανέφεραν οι ερευνητές, διαπιστώθηκε ότι όσοι άνδρες διαγνώστηκαν με Peyronie είχαν κατά 40% υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο στους όρχεις, κατά 29% υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν μελάνωμα και κατά 40% αυξημένες πιθανότητες να νοσήσουν από καρκίνο του στομάχου.

Η μελέτη αυτή συζητήθηκε εκτενώς στο πλαίσιο του «Congress of Human Sexuality and Reproduction - From homo sapiens to homo dues - Digital Sexuality and Evolution», που έγινε πριν λίγες μέρες στην Αθήνα και όπως ανέφεραν οι ειδικοί, η σύνδεση της νόσου Peyronie με ορισμένες μορφές καρκίνου υποδηλώνει ότι αυτοί οι άνδρες θα πρέπει να παρακολουθούνται για την ανάπτυξη αυτών των παθήσεων πιο τακτικά, από ό,τι ο υπόλοιπος πληθυσμός.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η νόσος Peyronie είναι μία σχετικά σπάνια ασθένεια, η οποία προκαλεί παραμόρφωση του πέους, συνήθως κοιλιακά, με πολύ έντονο πόνο κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής και κάποιες φορές δυσκολία στη στύση. Ουσιαστικά πρόκειται για καταστροφή και αποτιτάνωση των σηραγγωδών σωμάτων, του βασικού, δηλαδή, τμήματος του στυτικού μηχανισμού.