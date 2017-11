Εφικτή η εξάλειψη της Ηπατίτιδας C στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μέχρι το 2030

Εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, πολιτικά πρόσωπα, ειδήμονες, επιστημονική κοινότητα και ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», συγκεντρώθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες, προκειμένου να ανακοινώσουν την πρόθεσή τους να εργαστούν από κοινού προς την εξάλειψη του ιού της Ηπατίτιδας C (HCV) από την Ελλάδα μέχρι το 2030, υπογράφοντας τη διακήρυξη «Μανιφέστο Εξάλειψης της Ηπατίτιδας C – Hepatitis C Elimination Manifesto».

Η εκδήλωση, έπεται της πρώτης Διάσκεψης Κορυφής «European HCV Policy Summit», η οποία πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 και ήταν αφιερωμένη στην εξάλειψη του ιού της Ηπατίτιδας C (HCV) στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης παρουσιάστηκε το «Μανιφέστο Εξάλειψης της Ηπατίτιδας C» για τη χάραξη πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθηθεί για να επιτευχθεί η εξάλειψη έως το 2030.

Οι υπογράφοντες της Διακήρυξης ‘Hepatitis C Elimination Manifesto’ δεσμεύονται:

Να καταστήσουν την Ηπατίτιδα C και την εξάλειψή της στην Ευρώπη μία σαφή προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία, σε όλα τα επίπεδα.

Να διασφαλίσουν ότι οι ασθενείς, οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και τα άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν απευθείας στην ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C.

Να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη σύνδεση ανάμεσα στην ηπατίτιδα C και στην κοινωνική περιθωριοποίηση.

Να καθιερώσουν μία ευρωπαϊκή εβδομάδα ενημέρωσης για την ηπατίτιδα.

Τη Διακήρυξη “Hepatitis C Elimination Manifesto” υποστηρίζουν οι κάτωθι Οργανισμοί:

European Liver Patients Association (ELPA)

European Association for the Study of the Liver (EASL)

Viral Hepatitis Prevention Board (VHPB)

The Correlation Network

The International Center for Migration Health and Development (ICMHD)

The World Hepatitis Alliance (WHA)

Hepatitis B and C Public Policy Association

