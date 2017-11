Λύση στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς δίνουν δύο νέες μελέτες

Νέες μελέτες που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο του «Association for Research in Vision and Ophthalmolog» στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν ότι η ποιότητα των κερατοειδών των ατόμων με διαβήτη καθώς και των ατόμων ηλικίας άνω των 76 ετών, εγγυώνται μια επιτυχή μεταμόσχευση.

Στη μία μελέτη συγκρίθηκαν οι κερατοειδείς από 1.486 δότες με διαβήτη με 2.488 δότες που δεν είχαν διαβήτη και σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν βρέθηκε καμία διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες δοτών.

Οι επιστήμονες, που ανέλυσαν στατιστικά τον αριθμό των ενδοθηλιακών κυττάρων και μετά την απαραίτητη ηλικιακή διαστρωμάτωση, ανακάλυψαν ότι δεν υπήρχε στατιστική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα άτομα με διαβήτη έχουν μέση πυκνότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων στα 2.566 κύτταρα/mm2, γεγονός που εξασφαλίζει πολύ καλές προοπτικές στην μεταμόσχευση κερατοειδούς και την μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς.

Στη δεύτερη μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε και στο World Cornea Congress San Diego, των ΗΠΑ, διαφάνηκε καθαρά ότι οι κερατοειδείς από δότες ηλικίας μεταξύ 76 - 85 χρόνων ήταν επίσης κατάλληλοι για μεταμόσχευση.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι μετά από τα νέα αυτά ευρήματα θα μπορεί να διευρυνθεί η «δεξαμενή» δοτών για μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς και να αντιμετωπιστεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα, αυτό της δωρεάς οργάνων.

Ο καθηγητής Οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Βασίλειος Κοζομπόλης αναφερόμενος στις νέες αυτές μελέτες επισημαίνει, ότι τα νέα δεδομένα δίνουν λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς πλέον οι τράπεζες οφθαλμών θα πρέπει να μην απορρίπτουν προς φύλαξη και διάθεση μοσχεύματα με βάση μόνο την ηλικία του δότη ή αν ο δότης έχει διαβήτη, αλλά να έχουν ως μοναδικό κριτήριο την ποιότητα του μοσχεύματος όπως αυτή προκύπτει μετά από τις ειδικές εξετάσεις ενδοθηλιομέτρησης, παχυμετρίας κ.λπ., δηλαδή τα κριτήρια να σχετίζονται με την ποιοτική αξιολόγηση των μοσχευμάτων και μόνο.