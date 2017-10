Απέναντι στην καταστροφική θεσμική αδράνεια

Από την έντυπη έκδοση

Tου Moχάμεντ Ελ-Εριάν*

*Ο Μοχάμεντ Ελ-Εριάν, κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος της Allianz, διετέλεσε πρόεδρος του Global Development Council επί του Αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και είναι συγγραφέας του βιβλίου «The Only Game in Town: Central Banks, Instability and Avoiding the Next Collapse».

Ο Moχάμεντ Ελ-Εριάν

Με βαθιές ρίζες, αξιόπιστοι, υπεύθυνοι και αποτελεσματικοί θεσμοί, αποδείχθηκαν ιδιαίτερα σημαντικοί για τη διαρκή ευδαιμονία και ευημερία μίας κοινωνίας. Προστάτευσαν χώρες από συχνή και ανησυχητική αστάθεια, είτε οικονομική, είτε πολιτική, είτε κοινωνική και περιόρισαν τον κίνδυνο δαπανηρών κρίσεων. Σήμερα, βασικοί πολιτικοί και οικονομικοί θεσμοί πιέζονται από μία ασυνήθιστη ρευστότητα στο λειτουργικό περιβάλλον τους, καθώς και από τις επιπτώσεις μιας σωρευτικής απώλειας εμπιστοσύνης εκ μέρους των πολιτών.

Oι επιπτώσεις ποικίλλουν, με μία πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα προσαρμοστικότητας, μεταξύ άλλων μέσω μίας σχετικά τακτικής διαδικασίας δημιουργικής καταστροφής και αναδημιουργίας, για τους ιδιωτικούς θεσμούς συγκριτικά με τους δημόσιους.

