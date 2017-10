Ο Κέβιν Σπέισι πρωταγωνιστής σε ταινία με θέμα την απαγωγή του Τζον Πολ Τζέτι

Η νέα ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ για την απαγωγή του Τζον Πολ Τζέτι θα κάνει πρεμιέρα στο κλείσιμο του ετήσιου Φεστιβάλ του American Film Institute στο Λος Άντζελες, τον επόμενο μήνα.

Η διευθύντρια του Φεστιβάλ, Ζακλίν Λιάνγκα, δήλωσε ότι στις 16 Νοεμβρίου, εκτός από την νέα ταινία με τίτλο «All the Money in the World» που θα προβληθεί, θα τιμηθεί ο διάσημος διευθυντής για την μακρόχρονη καριέρα του.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Κέβιν Σπέισι, στον ρόλο του Τζον Πολ Τζέτι, και η Μισέλ Γουίλιαμς στον ρόλο της μητέρας του Τζέτι. Ο Μαρκ Γουόλμπεργκ συμπρωταγωνιστεί υποδυόμενος τον ρόλο του συμβούλου της οικογένειας, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. Η ταινία θα προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 8 Δεκεμβρίου.