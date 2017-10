1 στους 4 διαβητικούς δεν επισκέπτεται έγκαιρα οφθαλμίατρο

Της Ανθής Αγγελοπούλου

1 στους 3 ασθενείς με διαβήτη εμφανίζει διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, σύμφωνα με την έρευνα «Βαρόμετρο για τη Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια», που ανακοινώθηκε στο πρόσφατο συνέδριο οφθαλμολογίας που έγινε στη Βαρκελώνη.

Η έρευνα «Βαρόμετρο για τη Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια» (DiabeticretinopathyBarometer), η οποία διεξήχθη σε 41 χώρες ανάμεσα σε 7.000 ασθενείς, έφερε στην επιφάνεια τη μεγάλη ανάγκη για ξεκάθαρες θεραπευτικές κατευθύνσεις και ανάλογη ανταπόκριση από την πλευρά των συστημάτων Υγείας, υπογραμμίζοντας την ίδια στιγμή τη σημασία της πρόληψης, έτσι ώστε να προλαμβάνονται στον μέγιστο βαθμό οι περιπτώσεις απώλειας όρασης εξαιτίας του διαβήτη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, 93 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εμφανίζουν διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Το ανησυχητικό ωστόσο εύρημα της έρευνας ήταν ότι παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς με διαβήτη φοβούνται το ενδεχόμενο απώλειας της όρασής τους σε διπλάσιο βαθμό από ό,τι άλλες επιπλοκές της ασθένειας, όπως για παράδειγμα την καρδιαγγειακή νόσο ή το εγκεφαλικό επεισόδιο, 1 στους 4 ασθενείς δεν πηγαίνει σε έναν εξειδικευμένο γιατρό για να προλάβει τις επιπλοκές στην όρασή του. Ενώ, όπως έδειξε η έρευνα, ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών επισκέπτεται εξειδικευμένο γιατρό όταν τα συμπτώματα έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους.

Τα προβλήματα στην όραση δυσκολεύουν τη ζωή των ασθενών με διαβήτη

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα προβλήματα στην όραση των ασθενών με διαβήτη δυσχεραίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά τους. Το 79% των ασθενών με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια δήλωσαν ότι λόγω αυτού του προβλήματος κάνουν με εξαιρετική δυσκολία ή σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν και καθόλου να κάνουν καθημερινές δραστηριότητες, όπως είναι οι δουλειές του σπιτιού ή το να οδηγήσουν το αυτοκίνητό τους. Επίσης, το 20% των ασθενών με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας θεωρεί ότι τα προβλήματα στην όρασή τους δυσκολεύουν τη συνολική διαχείριση της ασθένειάς τους. Μάλιστα, περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια χαρακτήρισαν την κατάσταση της υγείας τους από κακή έως μέτρια.

Οι οφθαλμίατροι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Οι οφθαλμίατροι από την πλευρά τους «κρούουν το κώδωνα του κινδύνου», τονίζοντας ότι περίπου τα 2/3 των ασθενών κάνουν οφθαλμολογικό έλεγχο, μόνο όταν έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαταραχές στην όραση, με αποτέλεσμα να χάνουν την ευκαιρία της πρόληψης. Σύμφωνα επίσης με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των γιατρών που συμμετείχαν στο βαρόμετρο, όσο καθυστερεί η διάγνωση μειώνονται και οι πιθανότητες αποτελεσματικής θεραπείας.

Την ίδια στιγμή παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανησυχητικά προβλήματα στα συστήματα υγείας ανά τον κόσμο, τα οποία αποθαρρύνουν τους ασθενείς να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση των επιπλοκών στην όρασή τους. Τόσο οι οφθαλμίατροι όσο και οι ασθενείς που συμμετείχαν στο βαρόμετρο ανέφεραν τη «μεγάλη περίοδο αναμονής για ένα ιατρικό ραντεβού» και το κόστος ως σημαντικά εμπόδια, ενώ 1 στους 2 συμμετέχοντες παρόχους υγείας ανέφερε ότι δεν διαθέτει ξεκάθαρα πρωτόκολλα για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων όρασης που σχετίζονται με τον διαβήτη.

Απαραίτητη η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ασθενών

Τα αποτελέσματα της έρευνας του «Βαρόμετρου για τη Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια» δείχνουν, σύμφωνα με τους ειδικούς, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, ενώ υπογραμμίζουν την ανάγκη να υπάρξει ένας συνδυασμός δράσεων που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Οπως ανέφεραν οι ερευνητές, τόσο η ενημέρωση όσο και η ευαισθητοποίηση των ασθενών και της επιστημονικής κοινότητας για τις διαταραχές της όρασης που συνδέονται με τον διαβήτη, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού των έγκαιρων διαγνώσεων, γεγονός που συνδέεται με αυξημένες πιθανότητες επιτυχούς διαχείρισης της νόσου και μείωση του κινδύνου απώλειας όρασης. Την ίδια στιγμή απαιτούνται ξεκάθαρες θεραπευτικές κατευθύνσεις και αποτελεσματικά συστήματα υγείας που εξασφαλίζουν εύκολα προσβάσιμη θεραπεία για τους ασθενείς.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το «Βαρόμετρο για τη Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια» είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τον Διαβήτη (International Diabetes Federation, IDF), του Διεθνούς Οργανισμού για την Πρόληψη της Τύφλωσης (International Agency for the Prevention of Blindness, IAPB), της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τον Γηράσκων Πληθυσμό (International Federation on Ageing, IFA), και της Ιατρικής Ακαδημίας της Νέας Υόρκης, με σκοπό την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης και τη διαχείριση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Ενώ, το έργο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Bayer AG.