«The Flame»: Συλλογή με ανέκδοτα ποιήματα και σημειώσεις του Leonard Cohen

Τον Οκτώβριο του 2018 θα κυκλοφορήσει η τελευταία ποιητική συλλογή του λογοτέχνη της μουσικής Leonard Cohen, με τίτλο «The Flame».

Ο εκδοτικός Οίκος Canongate, ο οποίος εκδίδει το βιβλίο, περιγράφει την ποιητική συλλογή ως «ένα εξαιρετικά δυνατό κεφάλαιο στην -όλο ιστορίες- λογοτεχνική καριέρα του Cohen», ενώ παράλληλα ενημέρωσε ότι ο Καναδός τραγουδοποιός και τραγουδιστής επέλεξε και έβαλε σε σειρά τα ποιήματα, λίγο πριν τον θάνατό του, το 2016. Το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης θα αποτελείται από καινούργιο υλικό.

Στην αρχή της καριέρας του, ο Cohen εστίαζε στη συγγραφή, εκδίδοντας συλλογές ποιημάτων, όπως οι «Let Us Compare Mythologies» (1956), «The Spice-Box of Earth» (1961), «Flowers for Hitler» (1964). Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, είχε συγκεντρωθεί περισσότερο στη μουσική και, το 1967, κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «Songs of Leonard Cohen».



Ο μάνατζέρ του, Robert Kory, εξήγησε ότι η σύνθεση του «The Flame» ήταν κύρια φιλοδοξία του καλλιτέχνη, στα τελευταία του: «Τους τελευταίους μήνες της ζωής του, ο Leonard εστίαζε σε ένα μοναδικό πράγμα. Να συμπληρώσει αυτό το βιβλίο, με υλικό από τα μη δημοσιευμένα ποιήματά του και με επιλογές από τα σημειωματάριά του».

Σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, στο περιοδικό «The New Yorker», ο Cohen είχε πει: «η φυσική μου ώθηση είναι να τελειώσω πράγματα που έχω αρχίσει. Σηκώνομαι πολύ πριν την αυγή, για να γράψω.

Έχω δουλειά να κάνω. Να φροντίσω υποθέσεις. Είμαι έτοιμος να πεθάνω. Ελπίζω να μην είναι τόσο άβολα ... Κάποια στιγμή, αν έχεις ακόμα σώας τα φρένας, έχεις την ευκαιρία να βάλεις σε τάξη το σπίτι σου».

Εκτός από ποιήματα, η συλλογή «The Flame» θα περιλαμβάνει και σημειώσεις του Cohen, τις οποίες ο Kory χαρακτηρίζει «άκρως ποιητικές» και ενδεικτικές του τρόπου σκέψης του σπουδαίου δημιουργού.

από τη συλλογή ποιημάτων «The Spice-Box of Earth» (1961)

My lady can sleep

Upon a handkerchief

Or if it be Fall

Upon a fallen leaf.

I have seen the hunters

kneel before her hem

Even in her sleep

She turns away from them.

The only gift they offer

Is their abiding grief

I pull out my pockets

For a handkerchief or leaf.

