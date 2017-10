Υπαρκτό και ζωντανό το ενδιαφέρον του Χόλυγουντ να επενδύσει στο Νότιο Αιγαίο

Ζωντανό είναι το ενδιαφέρον ανθρώπων της κινηματογραφικής βιομηχανίας του Χόλυγουντ, να επενδύσουν στην Ελλάδα και ειδικότερα στο Νότιο Αιγαίο, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πολιτεία θα ολοκληρώσει όλα τα βήματα της διαδικασίας που απαιτείται, ώστε η επένδυση να καταστεί εφικτή και υλοποιήσιμη.

Αυτό επαναβεβαιώθηκε στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στην Αθήνα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Γιώργος Λεονταρίτης, ο Αμερικανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης, Steven Bernstein, ο καλλιτεχνικός διευθυντής κινηματογραφικών παραγωγών, Charles Lee και ο Martin Meunier, εκ των πρωτοπόρων στην τεχνική του animation και οι τρεις συντελεστές ταινιών που έχουν τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ.

Αντικείμενο της κοινής συνέντευξης Τύπου, που δόθηκε στο roof του ξενοδοχείου Electra Metropolis, ήταν η πρόταση δημιουργίας Σχολής Κινηματογράφου και στούντιο παραγωγής οπτικοακουστικών παραγωγών στη Σύρο.

H πρόταση κατατέθηκε για πρώτη φορά, πριν από έναν χρόνο, από τον Steven Bernstein, ο οποίος, επισκεπτόμενος τη Σύρο, «ανακάλυψε» το ιδεώδες φυσικό κινηματογραφικό σκηνικό, για το γύρισμα διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναγνωρίζοντας τη σημασία της παραπάνω επένδυσης για τα νησιά και τη χώρα συνολικά, σε μια περίοδο μεγάλης άνθησης του κινηματογραφικού τουρισμού, ανέλαβε άμεσα πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα υπουργεία, για την διαμόρφωση ενός φιλικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας καταλυτικά στην εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου της ελληνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή, προκειμένου να υλοποιηθεί η μεγάλη επενδυτική πρόταση.

Το σχέδιο νόμου ψηφίστηκε τον περασμένο Αύγουστο από την Βουλή και, όπως επισημάνθηκε στη συνέντευξη Τύπου, είναι ένα πρώτο και πολύ μεγάλο βήμα, που ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του σχεδίου που αφορά τη Σύρο. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά, τόσο σε διοικητικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο, προκειμένου η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική, μεταξύ των χωρών που, τα τελευταία χρόνια, προσελκύουν τις μεγάλες, διεθνείς κινηματογραφικές, αλλά και τηλεοπτικές παραγωγές.

Ο Steven Bernstein, κινηματογραφιστής, παραγωγός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, βραβευμένος με το Βραβείο της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών, έχει συνδέσει το όνομά του με βραβευμένες ταινίες του Χόλυγουντ, όπως το «Monster» που χάρισε το Όσκαρ στη Charlize Theron, το πρόσφατο «Dominion», με τον John Malkovich, καθώς με τις «Scary Movie 2», «Like Water for Chocolate», «One night with the King», «Decoding Annie Parker», «White Chicks» και πολλές άλλες. Ήταν υποψήφιος για το Βραβείο Αμερικανικής Εταιρείας Κινηματογραφίας για το «Magic City». Κέρδισε, επίσης, Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Καννών, για το έργο του στον τομέα της διαφήμισης. Το βιβλίο του «Film Production» (Focal Press) έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία όσον αφορά το film making. Έχει δημιουργήσει μια σειρά σχολών κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο, ενώ συνεργάζεται εδώ και οκτώ χρόνια, ως κριτής, με το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

(Από αριστερά): Ο Αμερικανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης, Steven Bernstein, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής κινηματογραφικών παραγωγών, Charles Lee και ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Γιώργος Λεονταρίτης.

Όπως ανέφερε ο κ. Bernstein στην κοινή συνέντευξη Τύπου, η απόφαση για την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης είναι ειλημμένη και χαρακτήρισε πολύ μεγάλο και ενθαρρυντικό το βήμα που έκανε η ελληνική πολιτεία, με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Σε έναν μήνα από τώρα, οπότε θα γίνουν τα πρώτα μαθήματα κινηματογράφου, θα ξεκινήσει η λειτουργία της Κινηματογραφικής σχολής στη Σύρο. Ωστόσο, ο κ. Bernstein, τόνισε πως υπολείπονται να γίνουν ακόμη πολλά βήματα, προκειμένου να διαμορφωθεί το κατάλληλο περιβάλλον που θα βάλει την Ελλάδα, με τρόπο ελκυστικό και ανταγωνιστικό, στον χάρτη των χωρών που φιλοξενούν τα γυρίσματα διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινήθηκαν ο Charles Lee, καλλιτεχνικός διευθυντής της ταινίας των 11 βραβείων Όσκαρ, «Τιτανικός» του James Cameron, όπως και ο Martin Meunier, επίσης βραβευμένος με Όσκαρ τo 2010, για την πρωτοποριακή ταινία «Caroline», ως η καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων της χρονιάς.

Ο Αμερικανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης Steven Bernstein και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, από την πλευρά του δήλωσε: «Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, πρωταγωνιστές εξωστρέφειας και καλών ειδήσεων, άνοιξαν ένα ακόμη παράθυρο αισιοδοξίας σ’ αυτή τη χώρα. Οι καλές ειδήσεις, οι λύσεις, οι θέσεις εργασίας και η αξιοποίηση των ευκαιριών, έρχονται μόνο μετά από πολύ σκληρή, καλή και επίπονη δουλειά, ακριβώς σαν αυτήν που εμείς κάνουμε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

Αξίζει να τονιστεί, ότι τα οφέλη από την επενδυτική πρόταση του Steven Bernstein και των Αμερικανών επενδυτών, θα είναι τεράστια όχι μόνο για το Νότιο Αιγαίο, αλλά για ολόκληρη τη χώρα, με βάση και τα αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τον κινηματογραφικό τουρισμό διεθνώς.

Σύμφωνα με το Tourism Competitive Intelligence, το 2012, 40 εκατομμύρια τουρίστες επέλεξαν τον προορισμό των διακοπών τους επειδή τον είδαν σε κάποια κινηματογραφική ταινία. Συνεπώς, η προβολή που επιτυγχάνεται για έναν προορισμό μέσω του κινηματογράφου είναι τεράστια και με μεγάλη διάρκεια στον χρόνο. Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ως ιδανικό φυσικό σκηνικό, έχουν όλα τα προσόντα για να βρεθούν πολύ ψηλά στη λίστα των περιζήτητων κινηματογραφικών προορισμών.

