Leonard Cohen: Κινούμενο σχέδιο για της ανάγκες του βίντεο «Leaving the Table»

Ο Καναδός λογοτέχνης της μουσικής Leonard Cohen, που πέθανε πέρυσι τον Νοέμβριο, έγινε κινούμενο σχέδιο και χορεύει με φόντο τον ουρανό του Μόντρεαλ στον Καναδά, για τις ανάγκες του νέου βιντεοκλίπ «Leaving the Table», που έγινε παγκόσμιο trending #40 στο YouTube από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του.



Η πρώτη προβολή του έγινε την περασμένη εβδομάδα στο 2017 Polaris Music Prize Gala. Το τραγούδι προέρχεται από το «You Want It Darker» του 2016, ένα άλμπουμ που σημείωσε υψηλές πωλήσεις.

Το βιντεοκλίπ κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της πρότασης τού «You Want It Darker» για το βραβείο Polaris, αλλά και ως άτυπη διαφήμιση για τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζεται προς τιμήν του Cohen, με αφορμή τον έναν χρόνο από τον θάνατό του.

Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου στο Μόντρεαλ (Bell Centre), με συμμετοχές από παλαιούς και νεότερους καλλιτέχνες -μεταξύ αυτών οι Sting, Philip Glass, Lana Del Rey, K.D. Lang, Feist, Elvis Costello κ.ά.

Η εκδήλωση - αφιέρωμα «Tower Of Song» θα σηματοδοτήσει την πρώτη επέτειο από τον θάνατο του Cohen και θα ξεκινήσει μια εβδομάδα εορτασμών μνήμης για τον μεγάλο τραγουδοποιό στο Μόντρεαλ.

Τα έσοδα από την εκδήλωση θα μοιραστούν σε καλλιτεχνικές Οργανώσεις του Καναδά, σε μια προσπάθεια να συνεχιστεί η κληρονομιά μεγάλων έργων, για τα οποία ο Cohen ανέφερε συχνά ότι του παρείχαν ουσιαστική υποστήριξη στα πρώτα βήματα της καριέρας του.

«Leaving the Table»

I'm out of the game.I don't know the peoplein your picture frame.

If I ever loved you or no, no...

It's a crying shame if I ever loved you,

if I knew your name.

You don't need a lawyer,

I'm not making a claim.

You don't need to surrender,

I'm not taking aim

I don't need a lover, no, no,

the wretched beast is tame.

I don't need a lover,

so blow out the flame.

There's nobody missing,

there is no reward.

Little by little,

we're cutting the cord.

We're spending the treasure, oh, no, no,

that love cannot afford.

I know you can feel it,

the sweetness restored

I don't need a reason

for what I became.

I've got these excuses,

They're tired and lame.

I don't need a pardon, no, no, no, no, no,

there's no one left to blame.



I'm leaving the table,

I'm out of the game

I'm leaving the table,

I'm out of the game.

