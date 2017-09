Citroen: Νέα παγκόσμια υπογραφή

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιάννη Κανουπάκη

H Citroen επέλεξε το 67ο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φραγκφούρτης ως σημείο αναφοράς του νέου εταιρικού «μότο» της. Το συναίσθημα της εξατομικευμένης επιλογής, όπως προκύπτει για κάθε πελάτη, λειτουργεί ως οδηγός για τη γαλλική μάρκα, που τιμά το κοινό της με το να λέει ότι εμπνέεται από αυτό.

Το «Inspired by You» έρχεται σε συνέχεια του επιτυχημένου «Creative Technologie» που είχε παρουσιαστεί το 2009 και είναι δηλωτικό του οραματικού χαρακτήρα που διαθέτει το δυναμικό τέκνο της PSA. Από τότε που την ίδρυσε ο Αντρέ Σιτροέν δίνει καινοτόμες λύσεις που βελτιώνουν τις μετακινήσεις για όλους.

Από το Traction Avant και το 2CV, από το Type H και το Berlingo, από το Mehari στο Ε- Mehari και από τα MPV Picasso στα SUV Aircross, η Citroen ανέκαθεν συνόδευε τις κοινωνικές αλλαγές, έχοντας μια αξιέπαινη διαίσθηση των αναγκών του κοινού σε όλο τον κόσμο. Όπως, άλλωστε, υποστηρίζουν οι ιθύνοντές της, είναι η μάρκα που αντλεί έμπνευση για τα προϊόντα της από τους ανθρώπους και το lifestyle της κάθε εποχής.

Πίσω από το Citroen Inspired by You υπάρχει μια σειρά προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών που απευθύνονται στους πελάτες της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα προϊόντα, το νέο C3 και τα SUV C3 Aircross και C5 Aircross φέρνουν νέα πνοή στην εμπειρία των επιβατών, με το περιβάλλον της καμπίνας τους να φροντίζει για την ήρεμη και ξεκούραστη μετακίνησή τους - το κάθε ένα στην κατηγορία του. Στον τομέα της τεχνολογίας υπάρχουν τα ConnectedCAM CitroenTM, Airbumpse, αλλά και τα Progressive Hydraulic CushionsTM (η ανάρτηση που έχει εξελιχθεί ως τμήμα του προγράμματος Citroen Advanced Comfort).

Παράλληλα, με τις νέες υπηρεσίες Citroen Rent & Smile και Citroen Earn & Drive συμπληρώνεται η γκάμα των διασυνδεδεμένων υπηρεσιών, όπως είναι οι εφαρμογές My Citroen and Scan My Citroen. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και τις σχέσεις με τους πελάτες στην online υπηρεσία στο διαδίκτυο στην υπηρεσία Citroen Advisor, αλλά και τις νέες εκθέσεις Citroen που διέπονται από τις αρχές του concept «La Maison Citroen».