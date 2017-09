Πολυδιάστατο πρόγραμμα στο Φεστιβάλ Αναλόγιο 2017

Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

Με σταθερό στόχο την ανάδειξη της ελληνικής δραματουργίας, του θεατρικού λόγου, της θεατρικής γραφής και της νεότερης πολιτιστικής δημιουργίας, το Φεστιβάλ Αναλόγιο 2017, δίνοντας έμφαση στη νέα καλλιτεχνική δημιουργία μέσα από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα, πραγματοποιείται στη σκηνή της οδού Φρυνίχου του Θεάτρου Τέχνης, από τις 16 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου.

Το Analogio Festival είναι μέλος του Οργανισμού EFA/EFFE (European Festivals Association / Europe for Festivals - Festivals for Europe). Το Φεστιβάλ «Αναλόγιο 2017», υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Σίσσυς Παπαθανασίου, παρουσιάζει οκτώ ελληνικά θεατρικά έργα (σε πρώτη παρουσίαση) και τρία σλοβάκικα, φιλοξενεί τρεις σημαντικές προσωπικότητες από τη Σλοβακία και συστήνει τη σλοβάκικη δραματουργία στο αθηναϊκό κοινό, οργανώνει συναντήσεις των δημιουργών απευθείας με το κοινό, συνεργάζεται με την Έκθεση Βιβλίου στο Ζάππειο και με το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης, οργανώνει δύο Στρογγυλά Τραπέζια («Αφιέρωμα στη σλοβάκικη δραματουργία» και «Κινηματογραφικά σενάρια Νίκου Καζαντζάκη»), αγκαλιάζει το εφηβικό θέατρο και διαχέεται στην πόλη, με δράσεις σε διάφορα σημεία (ποίηση, new media, walking performances και installations).

Βαγγέλης Χρόνης - «Και τώρα τι κάνουμε;»

Η πλούσια σε δράσεις φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θεάτρου της Σλοβακίας, τις Εκδόσεις Καζαντζάκη, το Ινστιτούτο Θερβάντες, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης, την Ανοιχτή Τέχνη και τον διεθνή καλλιτεχνικό Οργανισμό Τhe milena principle, και με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου που προετοιμάζει την έκδοση λευκώματος, αφιερωμένου στη συνεισφορά του Φεστιβάλ «Αναλόγιο» από την ίδρυσή του, το 2005, μέχρι σήμερα.

Μιλώντας μας για το Φεστιβάλ, κάποιοι από τους συντελεστές του αναφέρουν:

Τζωρτζίνα Κακουδάκη (σκηνοθέτις και θεατροπαιδαγωγός): «Φέτος, είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία της Σίσσυς Παπαθανασίου και του “Αναλογίου” - ενός θεσμού που έχει στηρίξει πλήθος διαφορετικών θεατρικών ειδών, τόσο στη γραφή όσο και στις παραστασιακές δυνατότητες πρωτοεμφανιζόμενων κειμένων - να εντάξει και το εφηβικό έργο μέσα στο ρεπερτόριό του.

Μαριγώ Αλεξοπούλου - «Καλημέρα εβδομάδα»

Το έργο της Μαριγώς Αλεξοπούλου, “Καλημέρα εβδομάδα”, δίνει μια δυνατή φωνή στη νεότητα, παρουσιάζοντας αληθινές συνθήκες της εφηβείας, υπαρκτά διλήμματα και ανασφάλειες και, κυρίως, τη σύγκρουση με τον κόσμο των μεγάλων, που δεν περιλαμβάνει τους νέους και δεν τους αντιμετωπίζει ισότιμα. Στο έργο, μια παρέα, που δημιουργείται γύρω από έναν ιντερνετικό σταθμό, βρίσκει μια δική της φωνή, άλλοτε μέσα στην ανωνυμία ή την υπερέκθεση των social media, αλλά, κυρίως, βρίσκει έναν τρόπο να συνδεθεί και να μιλήσει -μέσα από την ελευθερία της αυτοέκφρασης και του θεάτρου - με τους άλλους, αντιμετωπίζοντας συλλογικά την απόγνωση της εφηβείας.

Την παρουσίαση του “Καλημέρα εβδομάδα” στο Αναλόγιο αναλαμβάνει μια ομάδα 7 ηθοποιών, όλοι “φρέσκοι” απόφοιτοι της δραματικής σχολής Πράξη 7, όπου διδάσκω δραματουργία, νέοι και αυτοί ακόμα, 22 - 27 ετών, που γνωρίστηκαν στο θέατρο, αγαπήθηκαν και, μαζί, ανεβαίνουν γεμάτοι οπτιμισμό στη σκηνή και προτείνουν τους τρόπους αντίστασης, αλληλοστήριξης και αλληλεγγύης για τη γενιά που έρχεται, μέσα από τη σκηνική τους πράξη».

Dodo Gombár - «Euroroom»

Ελένη Γεωργοπούλου (σκηνοθέτης): «Η ιδέα της παρουσίασης θεατρικών έργων με τη μορφή αναλογίου είναι αναμφισβήτητα ιδιαίτερα προκλητική για τον σκηνοθέτη και τον ηθοποιό. Η δραματουργία έχει εδώ τον πρώτο λόγο και τόσο ο σκηνοθέτης, όσο και ο ηθοποιός, πρέπει (ίσως) να σταθούν λίγο πιο πίσω, να δοκιμαστούν σε μια πιο “αντικειμενική” παρουσίαση και όχι να επιβάλλουν στο έργο μια “κλειστή” ανάγνωση ή μια αμιγώς προσωπική ερμηνεία. Δουλέψαμε με αυτό το ζητούμενο στο “Euroroom” του Dodo Gombar, ένα από τα τρία σλοβάκικα έργα που συστήνει φέτος το “Φεστιβάλ Αναλόγιο” στο αθηναϊκό κοινό.

Στο “Euroroom” ο Dodo Gombar, μέσα από τη χειμαρρώδη, σχεδόν μουσική αφήγηση του 33χρονου Ρομά Στεφάν, μας αναγκάζει να σκεφτούμε τις αντιθέσεις και τις ανισότητες της σημερινής Ευρώπης. Ποιο είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών κοινωνικής συνοχής, που εφαρμόζονται σήμερα; Είναι, άραγε, αρκετές, για να εξαλείψουν τις βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις μας και τον ρατσισμό μας; Στο “Euroroom”, οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δεν είναι εύκολες. Η αλλαγή του βλέμματος πάνω στον “άλλον”, η ποιότητα του αγγίγματος ή της αγκαλιάς στον “ξένο” ή στον διαφορετικό παραμένουν κυρίαρχα ζητούμενα, καθώς δεν μπορούν να επιβληθούν από κανένα θεσμικό πλαίσιο. Πέρα από τα ανοιχτά σύνορα, αυτό, που φαίνεται να απαιτείται, είναι η “ανοιχτότητα” των κοινωνιών».

«Όταν ο Καραγκιόζης συνάντησε τη Μέρκελ στα Εξάρχεια»

Γιάννης Σολδάτος (συγγραφέας): «Παρακολουθώ και συμμετέχω στο “Αναλόγιο” από την πρώτη του μέρα, σαν εκδότης και, τώρα, συγγραφέας. Καμαρώνω κι εγώ, μαζί με τη Σίσσυ, που έφτασε εδώ. Για το έργο μου, “Όταν ο Καραγκιόζης συνάντησε τη Μέρκελ στα Εξάρχεια”: Περνάω τη μισή μέρα μου στην πλατεία Εξαρχείων, όπου είναι η εργασία μου. Τα Εξάρχεια θυμίζουν καραγκιόζικο σκηνικό. Τρώνε, πίνουν και νηστικοί κοιμούνται. Πέφτει ξύλο και από τον Βεληγκέκα και από τον Μπαρμπαγιώργο. Ρημαδιό κάθε μέρα η παράγκα. Όλες οι φυλές του κόσμου. Λεπτότητα και χοντροκοπιά. Τεμπελιά και εργατικότητα. Κατάσταση θυμοσοφίας. Πού θα πάει; Κάποια στιγμή θα περάσει και η καγκελάριος από εκεί, βόλτα με τον Μορφονιό».

Δαμιανός Κωνσταντινίδης (σκηνοθέτης): «Δεν είναι πάντα εύκολο να διαβάζεις ένα θεατρικό έργο, όπως δεν είναι εύκολο, αν το διαβάσεις, να το εκτιμήσεις πραγματικά. Το “Φεστιβάλ Αναλόγιο” δίνει την ευκαιρία σε θεατές και ανθρώπους του θεάτρου να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τη σύγχρονη δραματουργία, ελληνική και ξένη, μέσα από μια “προ-παραστασιακή”, θα έλεγα, μορφή, ούτε ακριβώς ανάγνωση, ούτε ακόμη παράσταση, με τη βοήθεια ηθοποιών που κι αυτοί βρίσκονται σε έναν ενδιάμεσο δρόμο, ανάμεσα στην ανίχνευση και την ερμηνεία. Είναι μια συνάντηση, πέραν των άλλων, και χρόνων διαφορετικών, διαφορετικών τόπων και τοπίων. Είναι, εν ολίγοις, μια γέφυρα.

«PRIVATOPIA» της Μαρίας Ευσταθιάδη

Η δική μας ομάδα θα παρουσιάσει το έργο της Μαρίας Ευσταθιάδη, “PRIVATOPIA”. Μέσα από παράλληλες “δράσεις” και τη μείξη ειδών και στυλ, που στόχο έχουν την απόδοση μιας πολυεπίπεδης σύνθετης πραγματικότητας, η συγγραφέας συλλαμβάνει τον σύγχρονο φόβο απέναντι στο(ν) ξένο, τον παρία, τον παρείσακτο, απέναντι, εντέλει, στην ίδια τη φύση. Προβάλλει παράλληλα την συμφυή επιθυμία για απόλυτο έλεγχο των πραγμάτων, με την προσδοκία μιας απόλυτης ασφάλειας. Εκείνο, που διαφοροποιεί ριζικά το έργο της Μαρίας από άλλα ανάλογης θεματικής, είναι η απουσία οποιασδήποτε διάθεσης για εύκολη συγκίνηση, η επιλογή της φάρσας αντί της “τραγωδίας”, είναι το ποιητικό της βλέμμα, το κριτικό της πνεύμα, το απογυμνωτικό και καταλυτικό χιούμορ της».

Zuzana Uličianska - «Tagebuch»

Σίσσυ Παπαθανασίου (καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ): «Το “Αναλόγιο” γεννήθηκε το 2005, έχοντας ως κεντρικό άξονα δράσης την παρουσίαση νέων θεατρικών έργων καθιερωμένων, ανερχόμενων, αλλά και πρωτοεμφανιζόμενων συγγραφέων στο κοινό. Στα δεκατρία χρόνια λειτουργίας του, ο θεσμός αριθμεί δεκαπέντε διοργανώσεις στην Ελλάδα, εκατό τριάντα παρουσιάσεις νέων έργων Ελλήνων και ξένων θεατρικών συγγραφέων, συνέδρια, στρογγυλά τραπέζια για τη σύγχρονη δραματουργία, σεμινάρια, εργαστήρια γραφής και μετάφρασης, ενώ έχει πάρει μέρος σε σημαντικά Διεθνή Φεστιβάλ (Φεστιβάλ MUEs - Manifestations Utopiques Ephemeres Saint - Denis, Between The Seas Festival - Ν. Υόρκη, Theatre LaB - Λονδίνο, Univercité de Montréal, Sarajevo Winter Festival, Bucharest Undercloud Festival), παρουσιάζοντας το ελληνικό θέατρο.

«Η ημέρα που πέθανε ο Γκαγκάριν»

Φέτος, μεγαλώσαμε: το “Αναλόγιο” έγινε μέλος της EFA/EFFE (European Festivals Association / Europe for Festivals - Festivals for Europe), και με συγκίνηση βλέπουμε όλο και περισσότερους (θεατές, καλλιτέχνες) να αγκαλιάζουν τον θεσμό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Για το 2017, λοιπόν, θα γιορτάζουμε στο Θέατρο Τέχνης, από τις 16 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου, με κάποια από τα ωραιότερα δείγματα ελληνικής γραφής. Θα μαγευτούμε με το εφηβικό θέατρο. Θα συστήσουμε τη σλοβάκικη δραματουργία στο ελληνικό κοινό. Θα δώσουμε και το δικό μας στίγμα στον εορτασμό του έτους Καζαντζάκη, ενώ θα έχουμε δράσεις σε όλη την πόλη με walking perfomances και new media. Σας περιμένουμε να ανακαλύψουμε μαζί τη Γραφή του σήμερα, σε μία από τις ωραιότερες θεατρικές σκηνές της Αθήνας».

Πένυ Φυλακτάκη - «Φύκι στο βυθό»

Σάββατο 16/9

19:00: Πένυ Φυλακτάκη - «Φύκι στο βυθό», σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μάρκελλος.

20:00: Zuzana Uličianska - «Tagebuch», σκηνοθεσία: Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη.

21:00: Μαριγώ Αλεξοπούλου - «Καλημέρα εβδομάδα» (εφηβικό), σκηνοθεσία: Τζωρτζίνα Κακουδάκη.

Κυριακή 17/9

11:30: Μαριγώ Αλεξοπούλου - «Καλημέρα εβδομάδα» (εφηβικό), σκηνοθεσία: Τζωρτζίνα Κακουδάκη.

12:00 - Χώρος: Έκθεση Βιβλίου, ΖΑΠΠΕΙΟ: Αφιέρωμα στη σλοβάκικη δραματουργία: Συζήτηση - παρουσίαση έκδοσης «Σύγχρονη σλοβάκικη δραματουργία: Zuzana Uličianska, Dodo Gombár, Viliam Klimáček», σε μετάφραση Γιώργου Παπαγιαννάκη. Συμμετέχουν: Vladislava Fekete (πρόεδρος του Ινστιτούτου Θεάτρου της Σλοβακίας), Zuzana Uličianska και Dodo Gombár (σλοβάκοι συγγραφείς). Από ελληνικής πλευράς, συμμετέχουν: Κωνσταντίνος Μπούρας (θεατρολόγος, κριτικός θεάτρου), Γιώργος Παπαγιαννάκης (μεταφραστής, κριτικός θεάτρου), Σίσσυ Παπαθανασίου (καλλιτεχνική διευθύντρια Analogio Festival), Λέανδρος Πολενάκης (συγγραφέας, κριτικός θεάτρου). Αποσπάσματα από τα έργα θα διαβάσει η Λαρίσα Βέργου (ηθοποιός, υπεύθυνη του All about Festivals).

19:00: Dodo Gombár - «Euroroom», σκηνοθεσία: Ελένη Γεωργοπούλου.

20:00: Viliam Klimáček - «Η ημέρα που πέθανε ο Γκαγκάριν», σκηνοθεσία: Μενέλαος Καραντζάς.

21:00: Zuzana Uličianska - «Tagebuch», σκηνοθεσία: Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη.

Δευτέρα 18/9

18:00 - Αφετηρία: Θέατρο Τέχνης - Φρυνίχου: «Αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη»: περιπατητική περφόρμανς, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Καζαντζάκη και το The Milena Principle. Επιμέλεια: Geert Vermeire, συμμετέχουν: Χάρις Συμεωνίδου, Λαρίσα Βέργου.

19:00: Dodo Gombár - «Euroroom», σκηνοθεσία: Ελένη Γεωργοπούλου.

20:00: Viliam Klimáček - «Η ημέρα που πέθανε ο Γκαγκάριν», σκηνοθεσία: Μενέλαος Καραντζάς.

Τρίτη 19/9

19:00: Πένυ Φυλακτάκη - «Φύκι στο βυθό», σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μάρκελλος.

21:00: Μαρία Ευσταθιάδη - «PRIVATOPIA», σκηνοθεσία: Δαμιανός Κωνσταντινίδης.

Τετάρτη 20/9

19:00: Μαρία Ευσταθιάδη - «PRIVATOPIA», σκηνοθεσία: Δαμιανός Κωνσταντινίδης.

21:00: Γιάννης Σολδάτος - «Όταν ο Καραγκιόζης συνάντησε τη Μέρκελ στα Εξάρχεια», σκηνοθεσία: Δημήτρης Παντελιάς.

Πέμπτη 21/9

19:00 - Αφετηρία: Θέατρο Τέχνης - Φρυνίχου: Αλίκη Αρναούτη - «ΤΑΜΑΤΑ ΙΙ»: site - specific διαδραστική εγκατάσταση επαυξημένης πραγματικότητας με χρήση new media (smartphones).

20:30: Ποιητική performance σε συνεργασία με το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης. Επιμέλεια: Σίσσυ Παπαθανασίου, διαβάζουν: Μάνια Παπαδημητρίου, Χάρις Συμεωνίδου, Λαρίσα Βέργου, Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη, Ρένος Μάντης. Θα ακουστούν ποιήματα των Αλίσια Ε. Στώλινς, Αγλαΐα Σολοβιόβα, Γιόζεφ Στράκα, Μάγια Βίντμαρ, Σταμάτη Πολενάκη, Γιώτας Αργυροπούλου.

21:00: Πάνος Κυπαρίσσης - «Ερήμην», σκηνοθεσία: Πάνος Κυπαρίσσης.

Παρασκευή 22/9

19:00: Πάνος Κυπαρίσσης - «Ερήμην», σκηνοθεσία: Πάνος Κυπαρίσσης.

21:00: Αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη - «Δον Κιχώτης». Συνεργασία: Σπύρος Βραχωρίτης, Σίσσυ Παπαθανασίου, Εκδόσεις Καζαντζάκη. Με τον Μάνο Καρατζογιάννη.

22:00: Συζήτηση «Ένα άγνωστο σενάριο. Κινηματογραφικά σενάρια του Νίκου Καζαντζάκη». Συμμετέχουν: Νίκος Μαθιουδάκης (επιστημονικός σύμβουλος Εκδόσεων Καζαντζάκη), Θανάσης Αγάθος (Επ. Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ).

Σάββατο 23/9

19:00: Ναταλία Κατσού - «Αγαθό», σκηνοθεσία: Λίλλυ Μελεμέ.

21:00: Γιάννης Σολδάτος - «Όταν ο Καραγκιόζης συνάντησε τη Μέρκελ στα Εξάρχεια», σκηνοθεσία: Δημήτρης Παντελιάς.

Κυριακή 24/9

19:00: Ναταλία Κατσού - «Αγαθό», σκηνοθεσία: Λίλλυ Μελεμέ.

21:00: Βαγγέλης Χρόνης - «Και τώρα τι κάνουμε;», σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης.

