Όλοι μαζί τρέχουμε στο Greece Race for the Cure

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σας προσκαλεί στο 9ο Greece Race for the Cure®, την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017 με αφετηρία το Ζάππειο!

Με σύνθημα «Τρέξε – Γιόρτασε – Στήριξε», γυναίκες, άνδρες και παιδιά θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μία μεγάλη γιορτή, μία ημέρα ευαισθητοποίησης και προαγωγής της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, με συγκίνηση, δυναμισμό και μοναδική ατμόσφαιρα.

Το Greece Race for the Cure® πραγματοποιείται με την έγκριση της αμερικάνικης οργάνωσης Susan G. Komen, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αθηναίων και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Πρόκειται για συμβολικό αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων και περίπατο 2 χιλιομέτρων με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού. Από τα καθαρά έσοδα του Greece Race for the Cure® χρηματοδοτούνται προγράμματα του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» για την ψυχοκοινωνική στήριξη γυναικών που έχουν βιώσει τη νόσο αλλά και για την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού και την προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης.

Δρομείς και περιπατητές, με διαφορετική ώρα εκκίνησης, θα συμμετέχουν σε 2 διαφορετικές διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας, στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Έναρξη διοργάνωσης: 9πμ

Εκκίνηση αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων: 10 πμ

Εκκίνηση περιπάτου 2 χιλιομέτρων: 11:20 πμ

Εγγραφές για τον περίπατο 2 χιλιομέτρων σε σημεία εγγραφών σε όλη την Αθήνα!

Από 1/9/2017 έως 25/9/2017, Δευτέρα έως Παρασκευή 9πμ-5μμ στα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», 3ης Σεπτεμβρίου 59, Αθήνα.

Από 1/9/2017 έως 25/9/2017, Δευτέρα έως Κυριακή 10:00-23:00 στο Hard Rock Café Athens(Αδριανού 52, Μοναστηράκι, Αθήνα)

Από 11/9/2017 έως 23/9/2017, Δευτέρα έως Σάββατο 11:00-20:00

The Mall Athens (Α. Παπανδρέου 35, Μαρούσι)

Hondos Center Eρμού (Ερμού 39, Σύνταγμα)

Hondos Center Πειραιά (Τσαμαδού 17-19, Πειραιάς)

Athens Metro Mall (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 276, Άγιος Δημήτριος)

RIVER WEST (Λεωφόρος Κηφισού 96-98, Αιγάλεω)

Συνεχίζονται και οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο https://www.greecerace.gr/registration/

Κόστος συμμετοχής για τον περίπατο 2 χιλιομέτρων: 6€

Εγγραφές για τον αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων μόνο ηλεκτρονικά ή στο Άλμα Ζωής!

Φέτος, εγγραφές για τον αγώνα δρόμου των 5 χιλιομέτρων πραγματοποιούνται αποκλειστικά online στο https://www.greecerace.gr/registration/ και

στα γραφεία του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», από 1/9/2017 έως 25/9/2017 Δευτέρα έως Παρασκευή, 9πμ-5μμ.

Κόστος συμμετοχής για τον αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων με chip χρονομέτρησης: 8€

Όλες οι εγγραφές κλείνουν στις 25 Σεπτεμβρίου 2017. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 33.000 άτομα.

Greece Race for the Cure®: Η 2η μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® παγκοσμίως

Το Race for the Cure® είναι ένας αγώνας – θεσμός στον παγκόσμιο χάρτη και πραγματοποιείται σε 150 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, το Greece Race for the Cure® είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση παγκοσμίως, χάρις στη συμμετοχή σχεδόν 31.000 χιλιάδων ατόμων για το 2016, που ένωσαν τις δυνάμεις τους ενάντια στον καρκίνο του μαστού.