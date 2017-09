Νέα τεχνολογία για ακόμα πιο «έξυπνα» smartphones

Τη δυνατότητα να πραγματοποιούν εργασίες και λειτουργίες ανάλογα με τις επιφάνειες πάνω στις οποίες βρίσκονται φιλοδοξεί να δώσει στα smartphones μια πρωτοποριακή τεχνολογία που ανέπτυξαν ερευνητές του University of St. Andrews.

Το SpeCam είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει σε σημερινά τηλέφωνα να χρησιμοποιούν την κάμερά τους για να αναγνωρίζουν διαφορετικά υλικά με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή. Αυτό, σε συνδυασμό με μια βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί εκ των προτέρων, θα επέτρεπε στο τηλέφωνο να «κατανοεί» πάνω σε τι είδους επιφάνεια έχει τοποθετηθεί- κάτι που ανοίγει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών: Από τη δυνατότητα το τηλέφωνό σας να σας «λέει» πού βρίσκεται όταν δεν μπορείτε να το βρείτε, μέχρι τον προγραμματισμό του έτσι ώστε να ενεργοποιούνται συγκεκριμένες λειτουργίες όταν βρίσκεται σε συγκεκριμένα είδη επιφανειών.

Για παράδειγμα, εάν το τηλέφωνο χτυπάει και το έχετε αφήσει με την οθόνη να ακουμπά στο laptop, θα μπορούσε να στέλνει από μόνο του μήνυμα σε κάποιον που σας καλεί πως «έχω δουλειά», ή, εάν βρίσκεται στην τσέπη σας, να προτείνει σε αυτόν που σας καλεί κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης να δοκιμάσει να καλέσει κάποιον άλλο συνάδελφό σας.

Άλλες λειτουργίες θα μπορούσαν να είναι να αρχίζει να παίζει χαλαρωτική μουσική ή να αλλάζει την ένταση του ήχου στην τηλεόραση εάν «αντιληφθεί» πως είναι ακουμπισμένο στον καναπέ κλπ.

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής είναι πως το απαιτούμενο hardware υπάρχει ήδη στα σημερινά smartphones, οπότε και το SpeCam μπορεί να εγκατασταθεί απλά και μόνο μέσω ενός update λογισμικού ή του κατεβάσματος μιας εφαρμογής.

Όσον αφορά στον τρόπο με το οποίο λειτουργεί το SpeCam, αυτό που κάνει είναι να χρησιμοποιεί την οθόνη του smartphone ως μια πολυφασματική πηγή φωτός και την εμπρόσθια κάμερα για να «πιάνει» την αντανάκλαση του υλικού πάνω στο οποίο ακουμπά. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα προβαίνει σε ταχεία εναλλαγή φωτισμού του υλικού σε διάφορα χρώματα, αναγνωρίζοντάς το- και εξάγοντας συμπέρασμα σχετικά με το σημείο και τη θέση στην οποία βρίσκεται το τηλέφωνο.

Το σύστημα θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της 19ης International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services, ACM SIGCHI MobileHCI 2017 στη Βιέννη, στις 6 Σεπτεμβρίου. Όπως είπε ο επικεφαλής ερευνητής, καθηγητής Άαρον Κουΐγκλεϊ, «πρόκειται για μια περίπτωση αυτού που αποκαλούμε Discreet Computing ή διακριτική αλληλεπίδραση, όπου λεπτές και αφανείς ενέργειες από πλευράς του χρήστη μπορούν να επιφέρουν εντελώς νέες μορφές αλληλεπίδρασης».