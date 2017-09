Πέθανε ο κιθαρίστας των Steely Dan, Walter Becker

Ο Αμερικανός κιθαρίστας Walter Becker, συνιδρυτής του συγκροτήματος Steely Dan, πέθανε σε ηλικία 67 ετών, όπως έγινε γνωστό μέσα από την προσωπική του ιστοσελίδα.



Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή.

Ο Becker ήταν ο κιθαρίστας του τζαζ ροκ συγκροτήματος Steely Dan, το οποίο σχημάτισε μαζί με τον Donald Fagan, στα πλήκτρα και τα φωνητικά.

AP/DAVE MARTIN

Στην ακμή του στη δεκαετία του 1970, το συγκρότημα είχε κάνει τις επιτυχίες «Reelin'in the Years», «Do It Again», «Rikki Don't Lose That Number» και «Deacon Blues».