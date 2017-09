Η Πέννυ Μπαλτατζή «είναι στον ουρανό»

Μια ονειρεμένη μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια, γεμάτη ενέργεια και κινηματογραφική λάμψη, με τίτλο «I am in Heaven», θα παρουσιάσει η Πέννυ Μπαλτατζή, στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ.

Η Πέννυ Μπαλτατζή θα ερμηνεύσει κομμάτια αυθεντικής τζαζ, από το «Feelings» - όπως το τραγούδησε η Έλα Φιτζέραλντ, και το «Crazy» του Γουίλι Νέλσον, έως το «Summertime» και το «Cry me a river», θα λικνιστεί στους αστραφτερούς διαδρόμους των μιούζικαλ με το «The lady is a tramp» και το «Cheek to cheek» και θα παρασύρει το κοινό σε ένα ονειρικό ταξίδι με το «Dream a little dream», το «All of me» και το «Every time we say goodbye».

Μαζί της, θα είναι έξι εξαιρετικοί τζάζμεν - ο Μένιος Γούναρης στα πλήκτρα, ο Γιάννης Πουπούλης στην κιθάρα, ο Φοίβος Άνθης στα τύμπανα, ο Ηλίας Καρκαβέλιας στο μπάσο, ο Σπύρος Νίκας στο άλτο σαξόφωνο και το κλαρινέτο και ο Ρενάτο Κούσι στο τρομπόνι. Στην επιμέλεια ήχου, ο Νίκος Κόλλιας.

Πληροφορίες

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Κήπος: Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη - Αθήνα, τηλ.: 210 7282000.Τιμές εισιτηρίων: προπώληση: 10 ευρώ, στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας: 12 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων: ταμεία Μεγάρου, εκδοτήρια Μεγάρου: Ομήρου 8 - Αθήνα, τηλεφωνικά: 210 7282333, ηλεκτρονικά: megaron.gr.

naftemporiki.gr