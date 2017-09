Pink Floyd: Μεγάλη προσέλευση στην έκθεση για το θρυλικό συγκρότημα

Η έκθεση «Pink Floyd, Their Mortal Remains» η οποία παρουσιάζεται στο Μουσείο Βικτόρια και Άλμπερτ (Victoria & Albert Museum) στο Λονδίνο, με την ευκαιρία της επετείου των 50 χρόνων από το πρώτο άλμπουμ των Pink Floyd, «The Piper at the Gates of Dawn», ενδέχεται να αποδειχθεί το πιο επιτυχημένο μουσικό σόου ως προς την ανταπόκριση του κοινού.

H έκθεση αναδεικνύει τον ήχο και προτείνει στους επισκέπτες να πάνε εξοπλισμένοι με ακουστικά προκειμένου να ακούσουν κατά βούληση την υπέροχη μουσική του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στους χώρους της.

Ανάμεσα στα αριστουργήματα που περιλαμβάνει είναι μια εγκατάσταση μήκους 22 μέτρων και ύψους περίπου επτά, η οποία αναπαριστά τον τοίχο του άλμπουμ «The Wall» (1979), πάνω από τον οποίο αιωρείται ο τρομακτικός δάσκαλος με τα διογκωμένα μάτια, που τρομοκρατεί τα παιδιά στη διάσημη ροκ όπερα του συγκροτήματος.



Χάρη στα 25 στρατηγικά τοποθετημένα ηχεία, οι επισκέπτες έχουν την αίσθηση ότι βρίσκονται στο κέντρο της σκηνής μαζί με τα μέλη των Pink Floyd.

Το βρετανικό Μουσείο γνωστοποίησε ότι είναι τόσο μεγάλη η ζήτηση εισιτηρίων που αναγκάζεται να παρατείνει κατά δύο εβδομάδες την έκθεση, η οποία ίσως ξεπεράσει ακόμη και την ρετροσπεκτίβα για τον David Bowie, που φιλοξενήθηκε το 2013, τρία χρόνια πριν τον θάνατό του, και την επισκέφθηκαν 311.000 επισκέπτες. Η έκθεση για τους Pink Floyd έχει ήδη προσελκύσει 300.000 επισκέπτες και, πλέον, θα κλείσει στις 15 Οκτωβρίου.

Βεβαίως, η έκθεση με τους περισσότερους επισκέπτες στο Μουσείο Βικτόρια και Άλμπερτ, παραμένει η αναδρομική για τον σχεδιαστή μόδας Alexander McQueen, έχοντας προσελκύσει 480.000 επισκέπτες σε διάστημα 21 εβδομάδων, το 2015. Ακολουθεί η έκθεση «Art Deco», με 359.000 το 2003 και, το 2014, η έκθεση για τα νυφικά, με 316.000.

naftemporiki.gr