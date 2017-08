Taylor Swift: Αξιοζήλευτες επιδόσεις για το νέο «You made what you made me do»

Το καινούργιο τραγούδι της 27χρονης Αμερικανίδας τραγουδίστριας Taylor Swift, με τίτλο «You made what you made me do», παίχτηκε 8 εκατομμύρια φορές στο Spotify και 19 εκατομμύρια φορές στο YouTube, την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του.





, το οποίο είχε την πρωτιά από το 2015.

Όσον αφορά στο βίντεο του τραγουδιού, για το οποίο οι δημιουργοί κατηγορήθηκαν για «υποκλοπή» της Beyoncé, ο σκηνοθέτης Joseph Khan απάντησε: «Έχω κάνει κάποιες δουλειές με τη Beyoncé. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Το #LWYMMDvideo δεν είναι το καλλιτεχνικό της σύμπαν».