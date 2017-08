Ο Κέντρικ Λαμάρ σάρωσε στα MTV Video Music Awards

Ο ράπερ Κέντρικ Λαμάρ, με έξι βραβεία (ανάμεσά τους το Video of the Year και το Hip-Hop Artist of the Year για το «Humble»), σάρωσε στα φετινά MTV Music Video Awards, που, εκτός των άλλων, είχαν πολιτικό χαρακτήρα με ευθεία επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ.

Στις σημαντικότερες στιγμές των φετινών βραβείων συγκαταλέγεται η εντυπωσιακή εμφάνιση της οικοδέσποινας Κέιτι Πέρι, και η επίσημη μετονομασία του βραβείου των MTV Music Video Awards από «Moonman» σε «Moon Person».

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε ο «φλεγόμενος» άνθρωπος κατά τη διάρκεια της περφόρμανς του Κέντρικ Λαμάρ καθώς και η εμφάνιση της κόρης του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, η οποία στράφηκε εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και των ακροδεξιών σχολιάζοντας τα γεγονότα στο Σάρλοτσβιλ.

«Ας φύγουμε σήμερα από εδώ έχοντας στο μυαλό μας ότι πρέπει να δείξουμε σε αυτούς τους Ναζί, αυτούς τους λευκούς ακροδεξιούς στο Σάρλοτσβιλ και σε όλη τη χώρα ότι ως έθνος, με την "ελευθερία" ως σύνθημά μας, έχουμε μηδενική ανοχή για τη βία, το μίσος και τις διακρίσεις τους. Πρέπει να αντισταθούμε», ανέφερε η Πάρις.

Στο κόκκινο χαλί, που προηγήθηκε του σόου, έξι τρανσέξουαλ πεζοναύτες απευθύνθηκαν και αυτοί με τη σειρά τους στον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον αποκλεισμό των διαφυλικών από τον αμερικανικό στρατό αναφέροντας: «Δεν εκπροσωπούμε μόνο τις δικές μας ιστορίες, αλλά όλες τις ιστορίες που δεν μπορούν να ειπωθούν, τις φωνές που δεν μπορούν να ακουστούν».

Με ένα ποτ πουρί των επιτυχιών της, η Pink παρέλαβε το τιμητικό βραβείο Michael Jackson Vanguard Award, ενώ στην ομιλία της, με κεντρικό πρόσωπο την κόρη της, διηγήθηκε μια ιστορία για τη δύναμη που κρύβει ο καθένας μέσα του κόντρα στο ρατσισμό και το μίσος.

Τέλος, τις εντυπώσεις κέρδισε το βίντεο της Τέιλορ Σουίφτ για το νέο της single «Look What You Made me Do», το οποίο από τη στιγμή που ανέβηκε σε Spotify και YouΤube κατάφερε να εκθρονίσει το «Hello» της Adele.





