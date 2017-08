O δρόμος της Βρετανίας προς τον όλεθρο

Από την έντυπη έκδοση

Του Anatole Kaletsky- κορυφαίος οικονομολόγος και συν-πρόεδρος του Gavekal Dragonomics και συγγραφέας του βιβλίου «Capitalism 4.0, The Birth of a New Economy»

Ένα ολοκληρωτικό βρετανικό Brexit είναι εκτός ατζέντας. Πριν αποχωρήσει εντελώς από την Ε.Ε., η βρετανική κυβέρνηση ζητεί τώρα μία «ενδιάμεση περίοδο» κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να διατηρήσει τα εμπορικά δικαιώματα της ένταξης στην Ε.Ε., συνεχίζοντας να συμβάλλει στον κοινοτικό προϋπολογισμό, να παρακολουθεί τους κανονισμούς της Ε.Ε. και τις νομικές διατάξεις και επιτρέποντας την ελεύθερη κίνηση πολιτών.

Η περίοδος αυτή θα μπορούσε να διαρκέσει για δύο τουλάχιστον έτη μετά τον Μάρτιο του 2019 -που είναι η επίσημη προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Brexit-, γεγονός που σημαίνει ότι έως το 2021 η Βρετανία θα μπορεί να είναι ουσιαστικά μέλος της Ε.Ε. χωρίς κανένα δικαίωμα ψήφου.

Ολόκληρο το άρθρο στη «Ναυτεμπορική».