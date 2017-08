Μήνυμα της Κομισιόν κατά του απολυταρχισμού

Με μήνυμα κατά του εξτρεμιστικού εθνικισμού από τον αντιπρόεδρό της, Φρανς Τίμερμανς, τιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα Ολοκληρωτικών και Αυταρχικών Καθεστώτων.

«Στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα όλων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων, στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα για τις ευρωπαϊκές αξίες, τη συνεργασία και τον πατριωτισμό. Αυτό είναι που είμαστε», τονίζει η Κομισιόν.

A true patriot is proud of his/her nation, needs unity, openness, cooperation, sees the strength found in compromise & debate. #ThisIsTheEU pic.twitter.com/aL52XRmVuT