Ανοικτή επιστολή από 116 προσωπικότητες προς ΟΗΕ για απαγόρευση των φονικών ρομπότ

Ανοικτή επιστολή προς τον ΟΗΕ, με την οποία του ζητούν να εμποδίσει το «άνοιγμα του κουτιού της Πανδώρας» απαγορεύοντας τα φονικά ρομποτικά οπλικά συστήματα, απέστειλαν 116 σημαίνουσες προσωπικότητες του κόσμου της τεχνολογίας (και, ειδικότερα, εταιρειών των χώρων της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης) από 26 χώρες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του University of New South Wales (UNSW) στην Αυστραλία, ένας από τους βασικούς διοργανωτές της πρωτοβουλίας αυτής, ο Τόμπι Γουόλς, Scientia Professor of Artificial Intelligence στο UNSW, δημοσιοποίησε την επιστολή στο άνοιγμα της International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2017) στη Μελβούρνη- μια συνδιάσκεψη ιδιαίτερης βαρύτητας για τους χώρους της ρομποτικής και της ΑΙ. Όπως υπογραμμίζεται στην εν λόγω ανακοίνωση, είναι η πρώτη φορά που εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής λαμβάνουν κοινή θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα: Προηγουμένως, μόνο μια εταιρεία, η καναδική Clearpath Robotics, είχε ζητήσει επίσημα απαγόρευση των φονικών αυτόνομων όπλων.

Τον Δεκέμβριο του 2016, 123 χώρες-μέλη του UN Review Conference of the Convention on Conventional Weapons συμφώνησαν ομόφωνα να αρχίσουν επίσημες συνομιλίες σχετικά με τα αυτόνομα όπλα. Εξ αυτών, 19 ζήτησαν ολική απαγόρευση.

«Τα φονικά αυτόνομα όπλα απειλούν να εξελιχθούν στην τρίτη επανάσταση στον πόλεμο» αναφέρεται στην επιστολή. «Όταν αναπτυχθούν, θα επιτρέπουν τη διεξαγωγή ένοπλων συγκρούσεων σε μεγαλύτερη κλίμακα από ποτέ άλλοτε, και σε χρονικά πλαίσια ταχύτερα από αυτά που μπορούν να αντιληφθούν οι άνθρωποι. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν όπλα τρομοκρατίας, όπλα που τύραννοι και τρομοκράτες χρησιμοποιούν εναντίον αθώων πληθυσμών, και όπλα που “χακάρονται” για να λειτουργήσουν με ανεπιθύμητους τρόπους. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να ενεργήσουμε. Όταν ανοίξει αυτό το κουτί της Πανδώρας, θα είναι δύσκολο να κλείσει» συμπληρώνεται, ενώ καταλήγει σε μια έκκληση στον ΟΗΕ να «βρει τρόπο να μας προστατέψει όλους από αυτούς τους κινδύνους».

Στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται οι Έλον Μασκ (Tesla, SpaceX, OpenAI), Μουσταφά Σουλεϊμάν (DeepMind της Google), Έσμπεν Έστεργκααρντ (Universal Robotics), Ζερόμ Μονσό (Aldebaran Robotics), Γιούργκεν Σμίντχουμπερ (Nnaisense), Γιούσουα Μπέντζιο (Element AI).