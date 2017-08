Παραιτήσεις από το Συμβούλιο Βιομηχανίας του Τραμπ

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Intel Corp, της Merck & Co Inc και της Under Armour Inc παραιτήθηκαν από το Συμβούλιο Αμερικανικής Βιομηχανίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διαμαρτυρόμενοι για την αρχικά χλιαρή αντίδραση του Λευκού Οίκου στα βίαια επεισόδια που προκάλεσαν ακροδεξιοί υπερασπιστές της ανωτερότητας της λευκής φυλής στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνιας.

«Παραιτούμαι από το Συμβούλιο για να επιστήσω την προσοχή στη σοβαρή ζημία που προκαλεί σε κρίσιμα ζητήματα το διχασμένο πολιτικό κλίμα μας», ανέφερε σε ανάρτησή του σε ένα μπλογκ ο διευθύνων σύμβουλος της Intel Μπράιαν Κράνιτς.

Ο Κένεθ Φρέιζερ, διευθύνων σύμβουλος της φαρμακοβιομηχανίας Merck, που ήταν ο πρώτος που αποχώρησε από το Συμβούλιο, ανέφερε ρητά ότι έλαβε αυτήν την απόφαση εξαιτίας της στάσης που τήρησε ο πρόεδρος Τραμπ στα επεισόδια της Βιρτζίνιας. Τόνισε μάλιστα ότι είναι ανάγκη «να πάρουμε θέση ενάντια στη μισαλλοδοξία και τον εξτρεμισμό».

Μέσω του Twitter ανακοίνωσε την παραίτησή του ο διευθύνων σύμβουλος της Under Armour, Κέβιν Πλανκ. Μολονότι σημείωσε ότι στόχος του είναι να βελτιώσει την αμερικανική βιομηχανία, τόνισε ότι η Under Armour «ασχολείται με την καινοτομία και τον αθλητισμό, όχι με την πολιτική».

Ο Πλανκ είχε επικριθεί τον περασμένο χειμώνα από ορισμένους από τους μεγαλύτερους σταρ της εταιρείας επειδή είχε στηρίξει τον Τραμπ.

Η AFL-CIO, μια συνομοσπονδία εργατικών σωματείων που εκπροσωπεί 12,5 εκατομμύρια εργαζομένους, ανέφερε επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει τους εκπροσώπους της από το Συμβούλιο.

Πηγή: ΑΜΠΕ