Γούντι Άλεν: Σφύζει από νιάτα η νέα ταινία του αειθαλούς δημιουργού

Ο Γούντι Άλεν μόλις ολοκλήρωσε την ταινία του «Wonder Wheel» και ήδη δουλεύει την επόμενη, χωρίς τίτλο ακόμα, ταινία για τα Studios Amazon.

Το σίγουρο είναι ότι στη νέα κινηματογραφική προσπάθεια του διάσημου σκηνοθέτη θα πρωταγωνιστούν ο 21χρονος Τιμοτέ Σαλαμέ - είναι ο ηθοποιός-αποκάλυψη που θα εμφανιστεί φέτος στο «Call Me By Your Name» του Λούκα Γκουαντανίνο, η Ελ Φάνινγκ - τελευταία της εμφάνιση στην «Αποπλάνηση» της Σοφίας Κόπολα, και η Σελένα Γκομέζ - που διέπρεψε χρόνια πριν στο «Spring Breakers» του Χάρμονι Κορίν.

Από την Amazon θα διανεμηθεί και η τρέχουσα κινηματογραφική απόπειρα του 81χρονου Αμερικανού, το «Wonder Wheel», με πρωταγωνιστές τους Τζέιμς Μπελούσι, Τζούνο Τεμπλ, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και Κέιτ Γουίνσλετ. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο, κλείνοντας το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης.

Η συνεργασία του σκηνοθέτη και σεναριογράφου με τα Amazon Studios άρχισε με την ταινία «Cafe Society».

Το «Wonder Wheel» αναμένεται να βγει στις σκοτεινές αίθουσες τον ερχόμενο Δεκέμβριο, ενώ δυο μήνες πριν θα ρίξει την αυλαία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης.

naftemporiki.gr