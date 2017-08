Πέθανε ο θρύλος της κάντρι Γκλεν Κάμπελ

Πέθανε χθες, σε ηλικία 81 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με το αλτσχάιμερ, ο θρύλος της μουσικής κάντρι Γκλεν Κάμπελ, στο σπίτι του στο Τενεσί. Ο θρυλικός τραγουδιστής και κιθαρίστας από το Άρκανσο είχε ανακοινώσει το 2011 ότι διαγνώστηκε με τη νόσο.

Ο Γκλεν Κάμπελ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της μουσικής κάντρι έχοντας στο ενεργητικό του 70 δίσκους και περισσότερες από 50 εκατομμύρια πωλήσεις.

Ως κιθαρίστας συνόδευσε αμέτρητες επιτυχίες, μεταξύ άλλων το θρυλικό «Viva Las Vegas» του Έλβις Πρίσλεϊ και το περίφημο «Strangers in the Night» του Φρανκ Σινάτρα. Έπειτα επεδίωξε να κάνει καριέρα με τα δικά του τραγούδια και το 1967 βρήκε τελικά τον ξεχωριστό του ήχο «κάντρι – ποπ», δημιουργώντας και αυτός ένα από τα σάουντρακ της δεκαετίας του 1960.

Σημείωσε την πρώτη του επιτυχία, το 1967, ερμηνεύοντας το «By The Time I Get To Phoenix» το οποίο έφτασε στο Νο3 των charts. Ακολούθησε, το 1968, η επιτυχία του «Wichita Lineman», το οποίο έφθασε επίσης έως το Νο3. Το 2010, το Rolling Stone κατέταξε το «Wichita Lineman» στην 195η θέση ανάμεσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Παράλληλα, με μια καριέρα στο σινεμά και στην τηλεόραση (από το 1969 ως το 1972 διατηρούσε το δικό του σόου «The Glen Campbell Goodtime Hour»), ο Κάμπελ συνέχισε το τραγούδι και μια ακόμα κορύφωση της καριέρας του σημειώθηκε το 1975, όταν το τραγούδι «Rhinestone Cowboy» βρέθηκε στην κορυφή των charts σε όλο τον κόσμο.

H είδηση του θανάτου του προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση και πολλοί έσπευσαν στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ για να αφήσουν ένα λουλούδι εκεί όπου υπάρχει το αστέρι του Γκλεν Κάμπελ.

Σημειώνεται πως ο τελευταίος δίσκος του κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούνιο και είχε τίτλο «Adios». Είχε παντρευτεί 4 φορές και είχε αποκτήσει 8 παιδιά.

