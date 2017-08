Φεστιβάλ Βενετίας: Μεγάλα ονόματα στην κούρσα για τον «Χρυσό Λέοντα»

Χολιγουντιανές παραγωγές, πολυαναμενόμενες ταινίες γνωστών δημιουργών, τολμηρές ανεξάρτητες συμμετοχές και μεγάλα ονόματα της διεθνούς κινηματογραφίας περιλαμβάνει το επίσημο διαγωνιστικό και τα υπόλοιπα τμήματα του 74ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, που ξεκινάει στις 30 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 9 Σεπτεμβρίου.

Το Φεστιβάλ θα ανοίξει με το «Downsizing», το νέο φιλμ του Αλεξάντερ Πέιν, με πρωταγωνιστές τον Ματ Ντέιμον και την Κρίστεν Γουίγκ - μια κοινωνική σάτιρα σε ένα μακρινό μέλλον, όπου οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να συρρικνωθούν στο 1/8 του μεγέθους τους, ώστε να καταναλώνουν λιγότερο, για να μπορούν να επιβιώσουν σε έναν κόσμο, όπου τα αποθέματα εξαντλούνται.





«Downsizing»

«8η ήπειρος»

Από ελληνικής πλευράς, παγκόσμια πρεμιέρα στην 74η Μόστρα θα κάνει η «8η ήπειρος», η τρίτη μικρού μήκους ταινία του Γιώργου Ζώη που θα προβληθεί στις ειδικές προβολές του τμήματος των «Οριζόντων» («Orizzonti»). Μάλιστα, ο Έλληνας σκηνοθέτης έχει διπλή παρουσία στη φετινή διοργάνωση, καθώς είναι και μέλος της κριτικής επιτροπής «Lion of the Future», που θα βραβεύσει την καλύτερη ταινία πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη από όλα τα διαγωνιστικά προγράμματα. Στο ίδιο τμήμα («Orizzonti»), το ελληνικό ενδιαφέρον έλκει και μια ακόμη μικρού μήκους ταινία: το «Astrometal» του Ευθύμη Κόζεμουντ Σανίδη, με τους Μιχάλη Σαράντη, Θάλεια Παπακώστα και Γιάννη Νιάρρο.

«The shape of water» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Ειδικότερα, στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα, θα πραγματοποιήσουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους το πολυαναμενόμενο «mother!» του Ντάρεν Αρονόφσκι με τους Τζένιφερ Λόρενς, Χαβιέ Μπαρδέμ και Μισέλ Φάιφερ, η νέα τανία του Τζορτζ Κλούνεϊ, με τίτλο «Suburbicon» (σε σενάριο των αδερφών Κοέν), το «The shape of water» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (μια ρομαντική monster movie στη Νέα Υόρκη του Ψυχρού Πολέμου), αλλά και το «Three billboards outside Ebbing, Missouri» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, με την ήδη φαβορί για βραβείο ερμηνείας, Φράνσις Μακ Ντόρμαντ.

Η νέα τανία του Τζορτζ Κλούνεϊ, με τίτλο «Suburbicon» (σε σενάριο των αδερφών Κοέν)

Στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, συναντάμε ακόμη το «Mektoub, my love: canto uno» - την πρώτη ταινία του Αμπντελατίφ Κεσίς μετά τη «Ζωή της Αντέλ», το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Πάολο Βίρτζι με την Έλεν Μίρεν και τον Ντόναλντ Σάδερλαντ, με τίτλο «The leisure seeker», το «Lean on Pete» του Άντριου Χέι, και το «Ex Libris - The New York Public Library», το τρίωρο ντοκιμαντέρ του Φρέντερικ Γουάιζμαν για τη Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης. Στη Βενετία, θα κάνει την πρεμιέρα του και το «Human flow», το νέο ντοκιμαντέρ του Κινέζου ακτιβιστή καλλιτέχνη Αϊ Γουέι Γουέι για την παγκόσμια προσφυγική κρίση, έτσι όπως την αποτύπωσε ο φακός του σε 23 χώρες, κατά τη διάρκεια ενός έτους.

«Victoria & Abdul»

Στο εκτός συναγωνισμού τμήμα του Φεστιβάλ, συμμετέχουν με ταινίες τους οι: Στίβεν Φρίαρς (με το «Victoria & Abdul», το οποίο τοποθετεί ξανά την Τζούντι Ντεντς στον ρόλο της βασίλισσας Βικτώρια της Αγγλίας είκοσι χρόνια μετά το «Mrs. Brown»), Τακέσι Κιτάνο («Outrage coda»), Έιμπελ Φεράρα («Piazza Vittorio»), Τζέιμς Τόμπακ («Η ιδιωτική ζωή μιας διάσημης γυναίκας»), Γουίλιαμ Φρίντκιν («Ο διάβολος και ο πατήρ Αμόρθ») και ο διάσημος ντοκιμαντερίστας Έρολ Μόρις («Gates of heaven», «The thin blue line», «The fog of war», «Fast, cheap & out of control») με την 400 λεπτών τηλεοπτική σειρά «Wormwood».

KERRY BROWN

Με τιμητικό Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας τους, θα βραβεύσει το 74ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Τζέιν Φόντα. Η απονομή στους δύο πρωταγωνιστές της μεγάλης οθόνης θα πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου στο Palazzodel Cinema, πριν την (εκτός συναγωνισμού) παγκόσμια πρεμιέρα της νέας τους ταινίας, «Our souls at night», στην οποία οι ζωές δύο γειτόνων, που έχουν χάσει τους συζύγους τους και έχουν μείνει μόνοι στα άδεια μεγάλα σπίτια τους στο Κολοράντο, ξεκινούν να συγκλίνουν, με αφορμή τη συμφωνία τους να περνούν τα βράδια τους μαζί, χωρίς την αναγκαιότητα της σαρκικής επαφής.

