Mick Jagger: Τραγούδι για το Brexit από τον γερόλυκο της ροκ

Ο 74χρονος Mick Jagger αποκάλυψε ένα νέο τραγούδι, στο οποίο αποτυπώνει την ανησυχία και την αβεβαιότητά του για το Brexit.

Ο αειθαλής τραγουδιστής των Rolling Stones αναφέρεται στο πολιτικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα με ένα τραγούδι του οποίου ο τίτλος είναι χαρακτηριστικός, «England Lost» (Χαμένη Αγγλία).

«Έψαξα την Αγγλία αλλά δεν τη βρήκα. Πιστεύω ότι χάνω τη φαντασία μου. Βαρέθηκα να μιλώ για μετανάστευση. Δεν μπορείς να μπεις και δεν μπορείς να βγεις», τραγουδά ο γερόλυκος της ροκ σε ρυθμό μπλουζ.

Ο Jagger μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Beats 1 για το τραγούδι. Κάνοντας μία έμμεση αναφορά στο Brexit, έκανε λόγο για έναν απογοητευτικό αγώνα ποδοσφαίρου, στον οποίο η Αγγλία έχασε και σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο PA χαρακτήρισε το γεγονός «μια δύσκολη στιγμή της ιστορίας».

Το τραγούδι εκφράζει «ένα αίσθημα ανασφάλειας, σαν να μην ξέρεις πού πηγαίνεις», σημείωσε ο Βρετανός καλλιτέχνης.

Το ασπρόμαυρο βιντεοκλίπ δείχνει τον Βρετανό ηθοποιό Luke Evans να προσπαθεί να ξεφύγει από ανθρώπους που τον ακολουθούν και τον εμποδίζουν να διαφύγει. Ένα κοριτσάκι τον ρωτά: «Πού νομίζεις ότι μπορείς να πας;», με ύφος που υποδηλώνει ότι δεν είναι δυνατή η έξοδος από τη χώρα.

O Mick Jagger συνέθεσε, επίσης, ένα δεύτερο τραγούδι, το «Gotta Get a Grip», που μάλλον αναφέρεται στην Αμερική του Donald Trump, με στίχους όπως «όλες οι ειδήσεις είναι fake news».

Gotta get a grip

Beat it with a stick

Gotta get a grip

She goin' for the hit

The world is upside down

Everybody lunatics and clowns

No one speaks the truth

And madhouse runs the town

Well you gotta get a grip

Beat it with a stick

You gotta get a grip



Everybody's stuffing their pockets

Everybody's on the take

The news is all fake

Let 'em eat chicken and let 'em eat steak

Let 'em eat shit, let 'em eat cake

You gotta get a grip

You gotta get a grip

You gotta keep it zipped

And shoot 'em from the hip

Yeah, yeah, you gotta get a grip

Beat it with a stick





Mediation and medicationLA culture and aquapunctureOvereating and sex in meetingsInduced insanity, ChristianityLong walks and fast drivesAnd wild clubs and low divesI pushed and I strivedBut I can't get you, can't get youCan't get you out of my mindGotta get a gripOh you, oh youOh you, beat it with a stickImmigrants are pouring inRefugees under your skinKeep 'em under, keep 'em outIntellectual, shut your mouthBeat 'em with a stickOh youGotta get a gripGotta get a gripChaos crisis instability, ISISLies and scandals, wars and vandalsMetadata scams and policy shamsPut 'em in a slammerGotta get a gripGotta get a gripCome on

naftemporiki.gr