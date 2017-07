Τομ Χάρντι: Πρωταγωνιστής σε ταινία, με θέμα τον πόλεμο στη Βοσνία

Τη σφραγίδα και του 39χρονου Βρετανού ηθοποιού Τομ Χάρντι, ως πρωταγωνιστή και ως παραγωγού της ταινίας «My war gone by, i miss it so», θα φέρει το φιλμ, που βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Άγγλου δημοσιογράφου και πολεμικού ανταποκριτή Άντονι Λόιντ (1999).

Πρόκειται ουσιαστικά για τον «απολογισμό» του Λόιντ για τον πόλεμο στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και, στις σελίδες του, εναλλάσσονται οι εμπειρίες του δημοσιογράφου από τη βαλκανική χώρα και οι σκέψεις του από την εποχή που υπηρέτησε στον βρετανικό στρατό, αναφορές στο διαζύγιο των γονιών του, στην αποξένωση του από τον πατέρα του και στον εθισμό του στα ναρκωτικά.

Για τη μεταφορά του θέματος στη μεγάλη οθόνη, τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Γκάβιν Ο’ Κόνορ, ο οποίος θα εμπλέκεται και στην παραγωγή μαζί με τον Σκοτ ΛαΣτέιτι.

«Με εντυπωσίασαν το έργο και τα λόγια, οι εμπειρίες του Άντονι και, για μένα, είναι μια σημαντική φωνή και ένα σημαντικό βιβλίο» τόνισε ο Τομ Χάρντι.

«Είναι το “Αποκάλυψη τώρα” του Άντονι. Νιώθω προνομιούχος και είναι μεγάλη τιμή που έχω την ευκαιρία να μεταφέρω το βιβλίο στον κινηματογράφο» ανέφερε ο Γκάβιν Ο ΄Κόνορ.

«Το βιβλίο του Άντονι είναι βασανιστικό και ειλικρινές και δείχνει την ανθρωπότητα από το υψηλότερο στο χαμηλότερο επίπεδο. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερους συνεργάτες από τον Τομ και τον Γκάβιν. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ μαζί τους για αυτό το έργο» δήλωσε ο ΛαΣτέιτι.

