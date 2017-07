Ο Κέντρικ Λαμάρ σάρωσε τις υποψηφιότητες στα MTV Video Music Awards

Στο μουσικό τηλεοπτικό σόου MTV Today, ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία «2017 MTV Video Music Awards», με τον Κέντρικ Λαμάρ να είναι στην κορυφή με οκτώ υποψηφιότητες για το βίντεο του, «Humble».

Ακολουθούν η Κέιτι Πέρι και ο «The Weeknd» με πέντε υποψηφιότητες ο καθένας.

Στην παρουσίαση, ανακοινώθηκαν κάποιες αλλαγές στα βραβεία. Πιο συγκεκριμένα, το βραβείο Καλύτερο Βίντεο Άνδρα Καλλιτέχνη και το βραβείο Καλύτερο Βίντεο Γυναίκας Καλλιτέχνη συγχωνεύτηκαν στο βραβείο Καλλιτέχνη της Χρονιάς, ενώ προστέθηκε η κατηγορία Καλύτερος Αγώνας Ενάντια στο Σύστημα, για βίντεο «που ενθαρρύνουν τους τηλεθεατές να σηκωθούν και να παλέψουν κατά της αδικίας».

Υποψήφιοι για το βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς είναι οι Μπρούνο Μαρς, Αριάνα Γκράντε, Κέντρικ Λαμάρ, The Weeknd, Εντ Σίραν και Λόρντι.

Υποψήφιοι για το βραβείο Καλύτερο Ροκ Βίντεο είναι οι Coldplay με το «A head full of dreams», οι Fall Out Boy με το «Young and menace», οι Twenty One Pilots με το «Heavy dirty soul», οι Green Day με το «Bang bang» και οι Foo Fighters με το «Run».

Στην κατηγορία Καλύτερο Ποπ Βίντεο, οι υποψηφιότητες είναι: Σον Μέντες με το «Treat you better», Εντ Σίραν με το «Shape of you», Χάρι Στάιλς με το «Sign of the times», Fifth Harmony ft. Gucci Mane με το «Down», KatyPerry ft. Skip Marley με το «Chained to the rhythm» και Μάιλι Σάιρους με το «Malibu».

Η τελετή απονομής των βραβείων «2017 MTV Video Music Awards» θα μεταδοθεί ζωντανά στο MTV από το «The Forum», στην πόλη Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια, την Κυριακή 27 Αυγούστου.

