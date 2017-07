Λύπη Ουίλιαμ και Χάρι για το τελευταίο, «πολύ βιαστικό» τηλεφώνημα με την Νταϊάνα

Τη λύπη τους για την τελευταία συνομιλία που είχαν με τη μητέρα τους, την πριγκίπισσα Νταϊάνα, πριν πεθάνει, εκφράζουν οι πρίγκιπες της Βρετανίας Ουίλιαμ και Χάρι, λέγοντας πως το τηλεφώνημα ήταν «απελπιστικά βιαστικό».

Σε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Diana, Our Mother: Her Life and Legacy» («Νταϊάνα, η μητέρα μας: Η ζωή και η κληρονομιά της») που η προβολή του προγραμματίστηκε να συμπέσει με την 20ή επέτειο από τον θάνατο της Νταϊάνας σε αυτοκινητικό δυστύχημα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997, οι δύο πρίγκιπες λένε πως είχαν μιλήσει με τη μητέρα τους λίγο πριν πεθάνει.

«Ο Χάρι κι εγώ βιαζόμαστε απελπιστικά να πούμε αντίο, ξέρετε ‘θα τα πούμε αργότερα’… προφανώς αν ήξερα τώρα τι επρόκειτο να συμβεί, δεν θα ήμουν τόσο αδιάφορος για αυτό και οτιδήποτε άλλο», είπε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Ο πρίγκιπας Χάρι είπε: «Ήταν εκείνη που [μας] μιλούσε από το Παρίσι, δεν μπορώ πραγματικά να θυμηθώ τι είπα αλλά το μόνο που θυμάμαι όντως είναι πως πιθανόν θα μετανιώνω για το υπόλοιπο της ζωής μου το πόσο σύντομο ήταν το τηλεφώνημα».

REUTERS/HANDOUT

Ο Νικ Κεντ, ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ, δήλωσε στο Reuters πως πιστεύει πως το ντοκιμαντέρ δίνει μια ιδέα της «ιδιωτικής Νταϊάνας».

«Κανείς ποτέ δεν έχει πει αυτή την ιστορία από την πλευρά των δύο ανθρώπων που την ήξεραν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον και την αγαπούσαν πιο πολύ από όλους: των γιων της».

Οι πρίγκιπες ανακαλούν την αίσθηση του χιούμορ που είχε η μητέρα τους, με τον πρίγκιπα Χάρι να τη χαρακτηρίζει «έναν από τους πιο σκανδαλιάρηδες γονείς». Θυμούνται επίσης τον πόνο που τους προκάλεσε το διαζύγιο των γονιών τους και πώς αντιμετώπισαν την είδηση του θανάτου της και τα επακόλουθά του.

Το “Diana, Our Mother: Her Life and Legacy” θα μεταδοθεί από την τηλεόραση της Βρετανίας και των ΗΠΑ στις 24 Ιουλίου.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters