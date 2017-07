«Ερυθρόλευκος»« ο Ρόμπερτς

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι από σήμερα ο Μπράιαν Ρόμπερτς.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού πόιντ γκαρντ για τα επόμενα δύο χρόνια (1+1) και, πλέον, ενισχύονται σημαντικά στις θέσεις «1» και «2», όπου υπάρχουν ακόμη οι Βασίλης Σπανούλης, Βαγγέλης Μάντζαρης και Γιάνις Στρέλνιεκς.

Ο πρώην άσος της Σάρλοτ είχε απαντήσει θετικά στην πρόταση της ελληνικής ομάδας εδώ και δύο ημέρες και σήμερα οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του.

Η ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Μπράιαν Ρόμπερτς. Ο Αμερικανός πλέι μέικερ θα φοράει τη φανέλα του Θρύλου τα επόμενα δύο χρόνια.



Το who is who του Μπράιαν Ρόμπερτς



Hμ. Γεν.: 03/12/1985

Τοπ. Γεν.: Τολέδο, Οχάιο (ΗΠΑ)

Ύψος: 1.88

Πρ. Ομάδες: Hapoel Galil Gilboa (2008-2009), Brose Baskets (2009-2012), New Orleans Hornets/Pelicans (2012-2014), Charlotte Hornets (2014-2016), Portland Trail Blazers (2016), Charlotte Hornets (2016).



Διακρίσεις



- Πρωταθλητής Γερμανίας (2010, 2011, 2012) με τη Μπάμπεργκ.

- Κυπελλούχος Γερμανίας (2010, 2011, 2012) με τη Μπάμπεργκ».