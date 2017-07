Επικίνδυνο για τα παιδιά το μπροστινό κάθισμα του αυτοκινήτου

Την επικινδυνότητα των αερόσακων για τα μικρά παιδιά τόνισαν οι επιστήμονες στο επιστημονικό έντυπο The Journal of Trauma, Injury, Infection and Critical Care.

Μελέτη που έγινε από Ιάπωνες επιστήμονες κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την τοποθέτηση των παιδιών στις μπροστινές θέσεις. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών σε περίπτωση σύγκρουσης των αυτοκινήτων και άνοιγμα των αερόσακων, διατρέχουν κίνδυνο παραλυσίας ή και θανάτου.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί στο επιστημονικό έντυπο, μέχρι το 2000 μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραυματίστηκαν θανάσιμα από αερόσακο σχεδόν 100 παιδιά κάτω των 12 ετών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το χτύπημα του αερόσακου πάνω στο παιδί μπορεί να προκαλέσει σημαντικές βλάβες στο νωτιαίο μυελό προκαλώντας έτσι παραλυσία ή ακόμα και το θάνατο του παιδιού.

Οι επιστήμονες έφεραν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα ατύχημα στην Ιαπωνία όπου μετά από τρακάρισμα σε δέντρο, το 4χρονο παιδί που καθόταν στην θέση του συνοδηγού έπαθε ασφυξία από τον αερόσακο και όταν οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν ανακάλυψαν ότι είχε υποστεί σημαντική βλάβη στο νωτιαίο μυελό και κατά συνέπεια, παρουσίασε παραλυσία σχεδόν σε όλο το σώμα. Ενώ αντίθετα, ο οδηγός δεν έπαθε τίποτα, όπως επίσης τίποτα δεν έπαθε και το παιδί που καθόταν σε ειδικό καθισματάκι στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Οι επιστήμονες συμβουλεύουν τους γονείς να μην τοποθετούν ποτέ τα παιδιά τους στο μπροστινό κάθισμα γιατί ο κίνδυνος για την υγεία και τη ζωή τους είναι εξαιρετικά μεγάλος.