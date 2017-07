«Doctor Who»: Για πρώτη φορά, γυναίκα στον εμβληματικό τηλεοπτικό ρόλο

Η Βρετανίδα ηθοποιός Jodie Whittaker θα είναι ο 13ος κατά σειρά «Doctor Who», αναλαμβάνοντας να υποδυθεί τον εμβληματικό τηλεοπτικό ρόλο που, μέχρι τώρα, έχουν ερμηνεύσει μόνο άνδρες.

Το τηλεοπτικό δίκτυο BBC ανακοίνωσε επίσημα, αμέσως μετά τη λήξη της μετάδοσης του ανδρικού τελικού τένις στο Γουίμπλετον, το όνομα της ηθοποιού που θα υποδυθεί τον 13ο «Doctor Who» και θα διαδεχτεί τον Peter Capaldi στον εμβληματικό ρόλο της διάσημης βρετανικής σειράς επιστημονικής φαντασίας.

Η 35χρονη ηθοποιός είναι γνωστή από την ερμηνεία της στην αστυνομική σειρά μυστηρίου «Broadchurch», ενώ έχει εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, σε ένα επεισόδιο του «Black mirror», αλλά και στο φιλμ επιστημονικής φαντασίας «Attack the block».

Η βρετανική σειρά επιστημονικής φαντασίας, η οποία προβλήθηκε αρχικά από το 1963 μέχρι το 1989 και αναβίωσε το 2005, αφηγείται τις περιπέτειες ενός ανθρωποειδούς εξωγήινου χρονοταξιδιώτη (Timelord), γνωστού ως ο Δόκτωρ (The Doctor), που εξερευνά το σύμπαν με μια μηχανή του χρόνου, που ονομάζεται Tardis (Time and Relative Dimension in Space), η οποία, από έξω, φαίνεται σαν μπλε αστυνομικός θάλαμος (Police Box) του Λονδίνου.

