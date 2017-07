Πόσο εύρωστο είναι τελικά το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα;

Από την έντυπη έκδοση

Του Μοχάμεντ Ελ- Εριάν- Επικεφαλής οικονομικού συμβούλου της Allianz, διετέλεσε πρόεδρος του Παγκόσμιου Αναπτυξιακού Συμβουλίου επί Αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και είναι συγγραφέας του «The Only Game in Town:Central Banks, Instability and Avoiding the Next Collapse»

Τις τελευταίες εβδομάδες διαμορφωτές πολιτικής και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού επιβεβαίωσαν ότι το χρηματοοικονομικό σύστημα είναι εύρωστο και σταθερό. Η Φέντεραλ Ριζέρβ ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι όλες οι αμερικανικές τράπεζες πέρασαν τα τελευταία τους ετήσια stress tests. Και η πρόεδρος της Fed, Τζάνετ Γέλεν, δηλώνει τώρα ότι προφανώς δεν θα βιώσουμε νέα χρηματοπιστωτική κρίση «στη διάρκεια του βίου μας».

Ο Μοχάμεντ Ελ- Εριάν

Την ίδια στιγμή, το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (FSB) -το οποίο παρακολουθεί τις πρακτικές των ρυθμιστικών αρχών ανά τον κόσμο ώστε να διασφαλίσει ότι τηρούν τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα- διακήρυξε, σε επιστολή του προς τους ηγέτες των χωρών μελών της Ομάδας του G20, ότι «οι τοξικές μορφές της σκιώδους τραπεζικής» έχουν περιοριστεί.

Γενικώς, τα μέτρα για την ενδυνάμωση του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος έχουν αναμφισβήτητα αποδώσει καρπούς, ειδικά όταν πρόκειται για αύξηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων και για εξυγίανση των ισολογισμών σε σημαντικά τμήματα του τραπεζικού συστήματος. Oι τελευταίες διαβεβαιώσεις διαμορφωτών πολιτικής προσφέρουν ανακούφιση σε όλους εμάς που ανησυχούμε ότι όσα έχουν γίνει δεν είναι αρκετά για να μειωθούν οι συστημικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι αλλά και για να διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες υπηρετούν την πραγματική οικονομία και δεν απειλούν την ευρωστία της.

