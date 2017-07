Καμπάνια της ΕΛΑΣ για την ασφαλή διαμονή των επισκεπτών της Αθήνας

Του Μάκη Συνοδινού

«STAY SAFE IN THE CITY OF ATHENS». Έτσι ονομάζεται η νέα καμπάνια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Ακρόπολη και έχει ως στόχο την ασφαλή διαμονή των επισκεπτών της Αθήνας.

Αστυνομικοί από νωρίς το πρωί έχουν στήσει το δικό τους περίπτερο στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, μπροστά από τον Αρειο Πάγο, και διανέμουν ενημερωτικά φυλλάδια γραμμένα στα αγγλικά, με χρηστικές πληροφορίες και οδηγίες για την ασφαλή περιήγηση στην πόλη σε επισκέπτες και τουρίστες.

Το περίπτερο αναμένεται να επισκεφθούν ο αρχηγός της ΕΛΑΣ καθώς και ο ΓΓ Δημόσιας Τάξης.