Ο Τραμπ και η αλήθεια για το κλίμα

Του Joseph E. Stiglitz

Νομπελίστας οικονομολόγος, είναι πανεπιστημιακός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Columbia και επικεφαλής οικονομολόγος στο Ινστιτούτο Roosevelt. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του έχει τίτλο: «Το ευρώ: Πώς ένα κοινό νόμισμα απειλεί το μέλλον της Ευρώπης» (The Euro: Ηow a Common Currency Threatens the Future of Europe).

O Joseph E. Stiglitz

Υπό την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ έκαναν την 1η Ιουνίου ακόμη ένα μείζον βήμα προς την κατεύθυνση του να θεωρηθούν αδίστακτο κράτος, όταν αποσύρθηκαν από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Για πολλά χρόνια ο Τραμπ είχε εντρυφήσει στην παράξενη θεωρία συνωμοσίας ότι, όπως το είχε θέσει το 2012, «η αντίληψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη δημιουργήθηκε από και για τους Κινέζους ώστε να καταστήσουν τον μεταποιητικό τομέα των ΗΠΑ μη ανταγωνιστικό».

Αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος που ο Τραμπ προχώρησε στην απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού. Αντ’ αυτού, η συμφωνία, όπως ισχυρίσθηκε, ήταν κακή για τις ΗΠΑ και ως επακόλουθο άδικη για την Αμερική.

