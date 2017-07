Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μεταξύ των κορυφαίων στη λίστα κατάταξης Shanghai

Μεταξύ των κορυφαίων στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει κατατάσσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών η διεθνής λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων Shanghai (Academic Ranking of World Universities).

Η λίστα φέτος κατέταξε περισσότερα από 4000 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε 52 επιστημονικά πεδία.

Πιο συγκεκριμένα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται μεταξύ των θέσεων 151-200 παγκοσμίως στα επιστημονικά πεδία των Οικονομικών, μαζί με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, όπως το Free University του Βερολίνου, το Heidelberg University, το Queen Mary University London, και των Χρηματοοικονομικών, μαζί με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, όπως το Technical University of Munich, το University College London, το University of Strathclyde και το University of Vienna.

Για τις παραπάνω κατατάξεις λαμβάνονται στοιχεία από την βάση της Web of Science, όπως ο αριθμός των δημοσιεύσεων, των ετεροαναφορών (citations), των δημοσιεύσεων από διεθνείς συνεργασίες, των δημοσιεύσεων σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά, καθώς και ο αριθμός του προσωπικού του Πανεπιστημίου που παρέλαβε κάποιο σημαντικό επιστημονικό βραβείο.

Με αφορμή την παραπάνω διάκριση ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης δήλωσε: «Η διεθνής αναγνώριση που απολαμβάνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για ακόμη μία φορά είναι αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας των μελών του, συχνά σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες. Η αναγνώριση αυτή ενθαρρύνει όλους μας στη συνέχιση αυτής της προσπάθειας. Η διεθνής καλή φήμη των Ελληνικών Πανεπιστημίων αποτελεί πνευματικό κεφάλαιο για τη χώρα και εφαλτήριο προόδου της».