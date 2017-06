Σημαντικός ο ρόλος της βαριατρικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2

Τα αποτελέσματα της μελέτης STAMPEDE (Surgical Treatment And Medications Potentially Eradicate Diabetes Efficiently), η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «New England Journal of Medicine» (NEJM), δείχνουν ότι η Βαριατρική και η Μεταβολική χειρουργική σε συνδυασμό με εντατική φαρμακευτική αγωγή έχει τα καλύτερα μακροχρόνια θεραπευτικά αποτελέσματα, συγκριτικά με τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής ως μονοθεραπεία, σε ασθενείς με ΔΜΣ ≥27 και μη ελεγχόμενο διαβήτη τύπου 2.

Να σημειωθεί ότι αυτή η μελέτη έγινε στην ΚλινικήCleveland, με επικεφαλής τον Δρ. PhilipSchauer, M.D., Διευθυντή του Ινστιτούτου Βαριατρικής και Μεταβολικής Χειρουργικής της Κλινικής Cleveland και αμειβόμενο σύμβουλο της Ethicon και αναγνωρίστηκε πρόσφατα από το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας ως μία από τις 10 κορυφαίες καρδιαγγειακές μελέτες του 2016.

Σύμφωνα με τα τυχαιοποιημένα στοιχεία της πενταετούς παρακολούθησης, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε βαριατρική χειρουργική επέμβαση εμφάνισαν σταθερή βελτίωση του γλυκαιμικού τους ελέγχου, ταυτόχρονα με μειωμένη χρήση αντιδιαβητικών φαρμάκων.

Η Βαριατρική / Μεταβολική Χειρουργική, όπως ανέφεραν οι επιστήμονες, δίνει τη δυνατότητα μείωσης του αριθμού των φαρμακευτικών αγωγών σε ορισμένους ασθενείς, βελτιώνοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής τους με μία και μόνο χειρουργική επέμβαση.

Πρέπει να αναφερθεί ότι το έργο που έχει αποκομίσει μέχρι σήμερα η μελέτη STAMPEDE θα συνεχιστεί στη μελέτη ARMMS (Alliance of Randomizedtrials of Medicineversus Metabolic Surgery in type 2 diabetes), η οποία συνδυάζει τη STAMPEDE με άλλες τρεις μελέτες, με σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων της χειρουργικής επέμβασης σε διάστημα έως και 10 ετών.

Αυτή η εν εξελίξει έρευνα ενισχύει την ενημέρωση της κοινότητας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, ενώ συμβάλλει στην προσβασιμότητα σε επεμβάσεις βαριατρικής και μεταβολικής χειρουργικής, αποσκοπώντας στη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Βαριατρική χειρουργική

Τις παγκόσμιες κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη χειρουργική θεραπεία του διαβήτη, οι οποίες έλαβαν την έγκριση 46 Επιστημονικών Εταιρειών απ’ όλο τον κόσμο, παρουσιάστηκαν τη Σύνοδο Κορυφής για τη Χειρουργική του Διαβήτη 2016 (DSS 2016) στο Λονδίνο και έχουν ήδη ενσωματωθεί στην έκδοση της Αμερικανικής Ένωσης Διαβήτη (ADA) του 2017. Όπως ανέφερε ο Francesco Rubino, MD, πρόεδρος του τμήματος Μεταβολικής και Βαριατρικής Χειρουργικής του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου και συν-διοργανωτής της DSS, με τις νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες της ADA και των άλλων Οργανισμών, ο διαβήτης Τύπου 2 ανακηρύχθηκε επίσημα ως χειρουργήσιμη νόσος, με τη βαριατρική και τη μεταβολική χειρουργική να αποτελούν ενδεδειγμένες θεραπείες. «Αυτό αποτελεί πραγματικά μια ιστορική εξέλιξη» τόνισε ο Δρ. Rubino.

Επίσης τόνισε ότι γιατροί και ασθενείς επιβάλλεται να ενημερωθούν για τις νέες κατευθυντήριες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον διαβήτη με μια θεραπευτική μέθοδο που είναι κλινικά αποδεδειγμένη και οικονομικά συμφέρουσα.