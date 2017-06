Βrexit σε αντίστροφη πορεία;

Από την έντυπη έκδοση

Του George Soros,

Πρoέδρου του Soros Fund Management και του Open Society Foundations, είναι συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο: «Τhe Tragedy of The European Union: Disintegration or Revival?» (Η Τραγωδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αποσύνθεση ή Αναγέννηση;)

EPA O George Soros

Η οικονομική πραγματικότητα αρχίζει να ματαιώνει τις φρούδες ελπίδες πολλών Βρετανών. Πριν από έναν χρόνο, όταν μια μικρή πλειοψηφία ψήφισε για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν πιστέψει στις υποσχέσεις των λαϊκών, ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδων και των πολιτικών που είχαν στηρίξει την καμπάνια υπέρ της αποχώρησης, ότι το Brexit δεν πρόκειται να επιδεινώσει το βιοτικό τους επίπεδο. Πράγματι, έναν χρόνο μετά, έχουν καταφέρει να διατηρήσουν αυτό το επίπεδο με το να αυξάνουν το χρέος των νοικοκυριών.

Αυτό απέδωσε αποτελέσματα για λίγο καιρό, διότι η αύξηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών έδωσε ώθηση στην οικονομία. Αλλά η στιγμή της αλήθειας για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου πλησιάζει με ταχείς ρυθμούς.

