Simon Le Bon: Νέο τραγούδι με τη συνδρομή του κοινού

Τη βοήθεια του κοινού ζήτησε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Duran Duran, Simon Le Bon, για την ηχογράφηση του νέου του τραγουδιού.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης άνοιξε το Φεστιβάλ των Καννών Lions και είπε στο κοινό ότι δουλεύει ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Closer To Your Bed», το οποίο ξεκίνησε ως ιδέα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συνέχισε στο Τόκιο και πρόσθεσε φωνητικά στο Λονδίνο. Τελικά, το τραγούδι έφτασε στις Κάννες για να ολοκληρωθεί.

Ο 58χρονος τραγουδιστής ζήτησε από το κοινό να τραγουδήσει ενώ χτυπάει τα δάχτυλα, όλο αυτό να το ηχογραφήσει με το κινητό του και να το στείλουν ηλεκτρονικά ώστε να ενσωματωθεί στο τελικό τραγούδι που θα κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο την ερχόμενη εβδομάδα.

πριν από περίπου 30 χρόνια για να γίνονται πραγματικότητα οι ιδέες που είχε ο τραγουδιστής και δεν μπορούσε να υλοποιήσει με τους Duran Duran, όπως συνεργασίες με τη βιομηχανία της διαφήμισης.

Le Bon και Wood εμφανίστηκαν σε μία ενότητα τού Φεστιβάλ για τη μουσική με θέμα «Beyond An Ordinary World – How Collaboration Inspires Ordinary to Extraordinary» και συζήτησαν για τη μουσική τους συνεργασία με την παγκόσμια υπηρεσία BBDO.

Μιλώντας για τις πηγές έμπνευσής του, ο Simon Le Bon είπε: «η μουσική πάντα έρχεται ξεκάθαρη και μου λέει κάθε φορά την ιστορία… Σχεδόν όλη η μουσική που έχω γράψει για τους Duran Duran ή για μένα, έγινε με αυτόν τον τρόπο… και είμαι πολύ χαρούμενος που γίνεται έτσι».

naftemporiki.gr