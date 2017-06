«Imagine» με υπογραφές John Lennon και Yoko Ono

Το τραγούδι «Imagine» δεν ανήκει πλέον μόνο στον John Lennon αλλά, με απόφαση της Ένωσης Εθνικών Εκδοτών Μουσικής, οι στίχοι του τραγουδιού θα φέρουν και την υπογραφή της Yoko Ono.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε από τον διευθύνοντα σύμβουλο David Israelite σε μία τελετή βράβευσης της Ένωσης, κατά την οποία το «Imagine» απέσπασε το βραβείο Centennial Song.

Παρούσα στην τελετή ήταν και η 84χρονη Yoko Ono. Στην τελετή βραβεύτηκε, επίσης, ο ράπερ και παραγωγός Pharrell Williams για τα τραγούδια του.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε ένα απόσπασμα από μία συνέντευξη του Lennon στο BBC το 1980, στο οποίο λέει ότι η Yoko Ono θα πρέπει να εμφανίζεται ως συνιδιοκτήτρια του «Imagine». «Το τραγούδι θα έπρεπε να γράφει ότι ανήκει στον Lennon και την Ono, γιατί πολλά στοιχεία του, όπως η λυρικότητα και οι έννοιές του, είναι έμπνευση της Yoko», είχε δηλώσει τότε το διάσημο σκαθάρι.

«Εκείνη την εποχή ήμουν λίγο παραπάνω εγωιστής, λίγο πιο σατράπης και παρέλειψα να αναφέρω τη συνεισφορά της», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το τραγούδι κάνει άμεση αναφορά στο βιβλίο «Grapefruit» της Yoko Ono, που κυκλοφόρησε το 1964.

Το «Imagine», κυκλοφόρησε το 1971 και είναι μία μπαλάντα που μιλάει για ένα ουτοπικό μέλλον χωρίς θρησκεία, σύνορα ή ιδιοκτησία, αλλά η δημοτικότητά του εκτοξεύτηκε στα ύψη μετά τη δολοφονία του John Lennon στο Μανχάταν, το 1980.

«Imagine»

Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people

Living for today... Aha-ah...



Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion, too

Imagine all the people

Living life in peace... You...



You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will be as one



Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world... You...



You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will live as one