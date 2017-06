Metallica: Ιππότης χρίστηκε ο ντράμερ Lars Ulrich

Η βασίλισσα της Δανίας, Μαργαρίτα Β΄, έχρισε ιππότη τον ντράμερ του αμερικανικού heavy metal συγκροτήματος Metallica, Lars Ulrich.

Ο 53χρονος Ulrich, ο οποίος γεννήθηκε στη Δανία και εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ όταν ήταν 17 ετών, τιμήθηκε με το αξίωμα του ιππότη του «Τάγματος του Dannebrog» για τη συμβολή του στην τέχνη.

Ο πρίγκιπας Φρειδερίκος της Δανίας, ο οποίος επισκέπτεται τις ΗΠΑ, παρασημοφόρησε τον Lars Ulrich στο όνομα της μητέρας του, βασίλισσας Μαργαρίτας, την Τρίτη, στο Σαν Φρανσίσκο.

Οι Metallica ανήρτησαν φωτογραφία του Lars Ulrich με τον πρίγκιπα Φρειδερίκο και έγραψαν: «Μήπως αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι πρέπει να τον αποκαλούμε Sir Lars τώρα; Συγχαρητήρια στον Lars Ulrich… δεν είναι άσχημα για ένα παιδί από την Gentofte!»

Ο συγκεκριμένος τίτλος αποδίδεται σε Δανούς που έχουν προσφέρει «υπηρεσίες προς το έθνος» και για τη συμβολή τους στις τέχνες και τις επιστήμες.

Οι Metallica δημιουργήθηκαν το 1981 από τον Ulrich και τον κιθαρίστα και τραγουδιστή James Hetfield και εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο επιτυχημένα και με μεγάλη επιρροή ροκ συγκροτήματα στην ιστορία, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 110 εκατομμύρια άλμπουμ.

Έχουν στο ενεργητικό τους πολλά πολυ-πλατινένια άλμπουμ, ανάμεσα στα οποία και το «Metallica» του 1991 -που συχνά αναφέρεται ως «The Black Album», με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 17 εκατομμύρια μόνο στις ΗΠΑ, καθιστώντας το ως το πιο επιτυχημένο σε πωλήσεις άλμπουμ στην ιστορία του Soundscan.

Πολλές είναι και οι διακρίσεις του συγκροτήματος, από τις οποίες ξεχωρίζουν εννέα Grammy Awards, δύο American Music Awards, και πολλά MTV Video Music Awards αλλά και η είσοδός τους στο Rock and Roll Hall of Fame and Museum, το 2009.





naftemporiki.gr