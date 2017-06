Στον Ισραηλινό David Grossman το βραβείο Booker 2017

Ο Ισραηλινός συγγραφέας David Grossman κέρδισε το φετινό βραβείο Booker για το βιβλίο του «A Horse Walks Into a Bar».

Το βραβείο συνοδεύεται από το ποσό των 50.000 λιρών (64.000 δολάρια), το οποίο θα μοιραστεί ισόποσα ανάμεσα στον Grossman και τη μεταφράστρια Jessica Cohen.

Ο 63χρονος Grossman είναι συγγραφέας περισσότερων από 20 βιβλίων – ανάμεσά τους βιβλία μυθοπλασίας αλλά και παιδικά. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 36 γλώσσες.

Έγινε πολύ γνωστός στο ευρύ αναγνωστικό κοινό το 2008, με την νουβέλα του «To the End of the Land», που επικεντρώνεται στη διαμάχη Ισραηλινών και Παλαιστίνιων με τρόπο που δεν άρεσε στο ισραηλινό κατεστημένο. Το συγκεκριμένο έργο του μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και βραβεύτηκε σε όλο τον κόσμο.

Το «A Horse Walks into a Bar» είναι ένα βιβλίο που μεταφέρει τον αναγνώστη στη σημερινή πραγματικότητα του Ισραήλ. Κυκλοφόρησε στα αγγλικά τον Φεβρουαρίου του 2017 από τις εκδόσεις Knopf και σύντομα σκαρφάλωσε στις λίστες των ευπώλητων.

