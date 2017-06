Πέθανε ο δημοσιογράφος Κώστας Εφήμερος

Πέθανε σε ηλικία 42 ετών ο δημοσιογράφος και εκδότης του «ThePressProject», Κώστας Εφήμερος (Παπαδόπουλος), έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Ο Κώστας Εφήμερος ήταν επίσης ιδιοκτήτης της εταιρίας πληροφορικής BitsnBytes, καθώς και μέλος των European Center for Press and Media Freedom, International Press Institute, Osservartorio Balcani and Caucaso for Media Freedom και συνεργάτης του Wikileaks.

Ήταν επίσης παραγωγός και μέλος της συγγραφικής ομάδας της σατιρικής τηλεοπτικής εκπομπής «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ» ενώ το 2011 οργάνωσε την παραγωγή του ντοκιμαντέρ Debtocracy.

Παράλληλα, διατηρούσε καθημερινή ραδιοφωνική και εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή, ενώ αρθρογραφούσε συστηματικά και συμμετείχε στο ερευνητικό δημοσιογραφικό δυναμικό του ThePressProject.

Αλ. Τσίπρας: Υπήρξε πρωτοπόρος της σύγχρονης δημοσιογραφίας

Με ανάρτησή του στο Facebook ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάνει λόγο για έναν πρωτοπόρο της σύγχρονης δημοσιογραφίας. «Η συνεισφορά του υπήρξε σημαντική τόσο σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό των Μέσων Ενημέρωσης, όσο και σε ό,τι αφορά τον εκδημοκρατισμό τους».

Προσθέτει επίσης ότι «υποστήριξε έμπρακτα το κίνημα των εργαζομένων της ΕΡΤ, διεκδίκησε τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία με το εγχείρημα του The Press Project και υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους των πειραμάτων της νέας ερευνητικής δημοσιογραφίας».

Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι ο ξαφνικός θάνατος του Κώστα Εφήμερου μας λυπεί βαθιά και εκφράζει, τέλος, τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ν.Δ.: Ξεχώρισε για τη μαχητικότητά του

Τα συλλυπητήριά της για την απώλεια του δημοσιογράφου εκφράζει η Νέα Δημοκρατία κάνοντας λόγο για βαθιά θλίψη από τον αδόκητο θάνατο του Κώστα Εφήμερου (Παπαδόπουλου).

«Υπήρξε μέλος ευρωπαϊκών δημοσιογραφικών ενώσεων, καθώς και συνεργάτης των WikiLeaks. Στη σύντομη επαγγελματική του διαδρομή, ξεχώρισε για τη μαχητικότητα και το ανήσυχο πνεύμα του. Στους οικείους και τη σύντροφό του, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.