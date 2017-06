Τι πληρώνει το Κατάρ;

Από την έντυπη έκδοση

Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη

ktzor@naftemporiki.gr

Τέσσερις ημέρες πριν από τις επιθέσεις στο Λονδίνο, το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας παραδέχτηκε ότι δεν θα δημοσιοποιήσει έκθεση για τη χρηματοδότηση οργανώσεων εξτρεμιστών ισλαμιστών που δρουν στη χώρα.

Σύμφωνα με την Guardian («”Sensitive” UK terror funding inquiry may never be published», 31/5), η έκθεση αναμενόταν να εστιάζει στον ρόλο της Σαουδικής Αραβίας. Αλήθεια, ψέματα, το μόνο σίγουρο είναι ότι η πρωθυπουργός της Βρετανίας τον Απρίλιο πέρασε από το Ριάντ, έκλεισε συμφωνίες πώλησης οπλικών συστημάτων δισ. στερλινών και απήλθε. Χωρίς μαντίλα.

Πέρασε και ο ένοικος του Λευκού Οίκου από τους Σαουδάραβες, υπέγραψε συμφωνίες-μαμούθ, που έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν «την κακή ιρανική επιρροή», εγκαινίασε το «Παγκόσμιο Κέντρο Καταπολέμησης της Εξτρεμιστικής Ιδεολογίας» και απήλθε.

Αν η πιο σοβαρή κατηγορία που διατύπωσαν οι «4+2» αφορά ότι το Κατάρ στηρίζει την τρομοκρατία, τότε το «σπίτι» της λογικής τους μοιάζει με μπορντέλο, όπως θα έλεγε ο Καστοριάδης. Και αντί για τον γάιδαρο (Ιράν) φαίνεται ότι επιλέγουν να χτυπήσουν το σαμάρι (Κατάρ).

Ούτως ή άλλως είναι ο πιο αδύναμος κρίκος στον Κόλπο, κάνει «κακές παρέες» με το σιιτικό Ιράν αλλά και τους Αδελφούς Μουσουλμάνους -κρατήστε το αυτό γιατί το δίκτυο στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ενεργό-, ενώ προκαλεί με το Al Jazeera και την υπερδραστηριότητα, αγοράζοντας από ποδοσφαιρικές ομάδες μέχρι τράπεζες. Η βασιλική οικογένεια ελέγχει το Shard του Λονδίνου, πολλά κτήρια των Ηλυσίων Πεδίων, ενώ είναι ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος της VW με 17%, για να περιοριστούμε σε Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία.

Μια χώρα με πληθυσμό περί τα 2,5 εκατομμύρια, από τους οποίους μόλις 20% είναι γηγενείς, με τα τρίτα σε μέγεθος αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο, που θέλει να μετατραπεί σε περιφερειακή δύναμη δημιουργεί έχθρες. Σε μια Μέση Ανατολή η οποία βρίσκεται σε μεταβατική κατάσταση, με τον εμφύλιο στην Υεμένη και ιδίως τη Συρία, όπου ανακατεύονται κάρτες και χάρτες.

Οι Καταριανοί πληρώνουν και το «ψήλωμα» πληρώνουν. Χρηματοδοτούν τζιχαντιστές; Υποψίες υπάρχουν, όπως και για άλλα κράτη που ανήκουν στον διεθνή συνασπισμό εναντίον του ISIS, μαζί με το Κατάρ. Οι ανταγωνισμοί, όμως, δεν σταματούν με το ιφτάρ.