Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η συναυλία για τα θύματα της επίθεσης στο Μάντσεστερ

Η φιλανθρωπική συναυλία που είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Μάντσεστερ για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της 22ας Μαΐου θα διεξαθεί κανονικά, όμως τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα μετά τη νέα επίθεση στο Λονδίνο.

Στη συναυλία One Love Manchester θα συμμετάσχει η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της ποπ Αριάνα Γκράντε, στο τέλος της συναυλίας της οποίας σημειώθηκε η επίθεση αυτοκτονίας που προκάλεσε τον θάνατο 22 ανθρώπων και τον τραυματισμό 116 περίπου πριν δύο εβδομάδες.

Άλλοι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν είναι οι Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, Pharrell Williams, αλλά και τα συγκροτήματα Take That και the Black Eyed Peas.

«Θα υπάρχουν επιπλέον έλεγχοι ασφαλείας και θα γίνουν έρευνες σε όλους», δήλωσε ο Γκάρι Σίουαν αναπληρωτής διοικητής της αστυνομίας του Μάντσεστερ. «Ζητάμε από τους πολίτες να μην έχουν μαζί τους τσάντες, αν είναι δυνατό. Αυτό θα επιταχύνει την είσοδό τους», πρόσθεσε.

